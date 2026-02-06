أمينة خيري : الأمية الرقمية تشكل تحديا كبيرا في استخدام الإنترنت والذكاء الاصطناعي

أكدت الكاتبة الكبيرة أمينة خيري، أن الأمية الرقمية تشكل تحديا كبيرا في استخدام الإنترنت والذكاء الاصطناعي، إذ تنتشر الأخبار والشائعات أحيانًا دون وعي أو تحقق، ما يضاعف تأثير الخطاب الرجعي على الرأي العام.

وقالت “خيري”، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن القانون المصري لا يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مؤكدة أن الدولة تضمن المساواة بين المواطنين، حتى أن الرئيس السيسي منذ عام 2016 على تهنئة الأقباط بأعيادهم وعدم التمييز بين المصريين على أساس الدين، في محاولة لترسيخ قيم العدالة والمساواة.

وتابعت الكاتبة الكبيرة أمينة خيري، أن المجتمع في حاجة إلى رفع الوعي الرقمي بين المواطنين لتجنب تداول الشائعات، إلى جانب تعزيز الثقافة الاجتماعية التي تحترم حقوق المرأة وتكفل المساواة بين الجميع، رغم التقدم القانوني والسياسي.