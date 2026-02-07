قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية
دعاء أواخر شعبان .. 15 كلمة للرزق وبلوغ رمضان بالتوبة
عمالقة التكنولوجيا يضخون 650 مليار دولار في سباق الذكاء الاصطناعي
طفلك في خطر.. علامات تنذر بإدمان الإنترنت وكيفية التعامل معه
الونش عن لقاء زيسكو: الزماليك قادر على حسم التأهل ونحترم المنافس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. هبة عيد تكتب: «مدى احتياجنا لمعرفة معنى الكلمة»

د. هبة عيد
د. هبة عيد

لو تأملنا حال المجتمع اليوم، لوجدنا أن الأزمة لم تعد في نقص الكلمات، بل في غياب معناها. نتحدث كثيرًا، نَعِد كثيرًا، نُعلّق آمالًا كبيرة على جُملٍ تُقال في لحظات عابرة، ثم نمضي وكأن شيئًا لم يكن. هنا تتبدّى خطورة الكلمة حين تفقد قيمتها التربوية والإنسانية، وتتحول من أداة بناء إلى مجرد وسيلة للاستهلاك.

في الوعي التربوي العميق، الكلمة ليست وسيلة تواصل فحسب، بل أداة تشكيل. بها يُبنى الطفل أو يُهدم، وبها يطمئن الإنسان أو ينكسر. كلمة صادقة في وقتها قد تصنع ثقة تدوم سنوات، وكلمة مستهترة قد تزرع شكًا لا يزول. ولهذا كانت المجتمعات الراسخة تُربّي أبناءها أولًا على احترام الكلمة قبل إتقان النطق بها.
وقد عبّر عبد الرحمن الشرقاوي عن هذه الحقيقة بوعي نافذ حين قال:

"الكلمة لو تعرف حرمة، زادٌ مذخور
الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور"

لم يكن يتحدث عن البلاغة، بل عن المسؤولية. فالكلمة حين تخرج من إنسان واعٍ تصبح نورًا يهدي، ويُصلح، ويجمع. وحين تخرج بلا ضمير، تتحول إلى عبء ثقيل، قد يدفن المعنى في النفوس ويشوّه العلاقات. لذلك كانت الكلمة دائمًا مقياسًا خفيًا لنضج المجتمعات؛ فحيث تُحترم الكلمة يُحترم الإنسان، وحيث تُبتذل، يختلّ الميزان.
وأخطر ما نواجهه اليوم هو تعويد الأجيال على قول ما لا يُقصد، أو وعد ما لا يُنفّذ. هذا النمط لا يفسد اللغة فقط، بل يربك القيم، ويعلّم النشء أن التراجع سهل، وأن الالتزام اختيارٌ ثانوي. ومع الوقت، يتآكل الشعور بالمسؤولية، وتضعف الثقة بين الناس، ويصبح الصدق استثناء لا قاعدة.

إن معرفة معنى الكلمة تعني أن نعيدها إلى موقعها الطبيعي كعهد أخلاقي، وموقف إنساني، وأثر تربوي ممتد. أن نُعلّم أبناءنا أن يفكروا قبل أن يتكلموا، وأن يزنوا كلماتهم بميزان الضمير، لا بميزان اللحظة. أن يدركوا أن الصمت أحيانًا تربية، وأن الكلام أحيانًا أمانة.

نحن بحاجة إلى ثقافة تُقدّس المعنى قبل اللفظ، وتُعلي من قيمة الصدق لا كثرة الحديث. فالمجتمع الذي يعرف أفراده معنى الكلمة، هو مجتمع أقل صخبًا، وأكثر اتزانًا، وأعمق إنسانية.

وفي ختام هذا التأمل، تظل كلمات الشرقاوي تلخص كل شيء

إن الكلمة مسؤولية
إن الرجل هو الكلمة
شرف الرجل هو الكلمة
شرف الله هو الكلمة

المجتمع الأزمة الكلمة الوعي التربوي العميق المسؤولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

عمرو زكى

أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

آيفون جديد

آبل تستعد لإطلاق iPhone 17e .. كم سعره المتوقع؟

iOS 26.4

مفاجآت آبل لمستخدمي آيفون.. اكتشف أبرز الميزات في تحديثي iOS 26.3 وiOS 26.4

أنثروبيك

نموذج أنثروبيك الجديد يكتشف 500 ثغرة برمجية عالية الخطورة

بالصور

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد