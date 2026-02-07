د. هبة عيد تكتب: «مدى احتياجنا لمعرفة معنى الكلمة»

لو تأملنا حال المجتمع اليوم، لوجدنا أن الأزمة لم تعد في نقص الكلمات، بل في غياب معناها. نتحدث كثيرًا، نَعِد كثيرًا، نُعلّق آمالًا كبيرة على جُملٍ تُقال في لحظات عابرة، ثم نمضي وكأن شيئًا لم يكن. هنا تتبدّى خطورة الكلمة حين تفقد قيمتها التربوية والإنسانية، وتتحول من أداة بناء إلى مجرد وسيلة للاستهلاك.

في الوعي التربوي العميق، الكلمة ليست وسيلة تواصل فحسب، بل أداة تشكيل. بها يُبنى الطفل أو يُهدم، وبها يطمئن الإنسان أو ينكسر. كلمة صادقة في وقتها قد تصنع ثقة تدوم سنوات، وكلمة مستهترة قد تزرع شكًا لا يزول. ولهذا كانت المجتمعات الراسخة تُربّي أبناءها أولًا على احترام الكلمة قبل إتقان النطق بها.

وقد عبّر عبد الرحمن الشرقاوي عن هذه الحقيقة بوعي نافذ حين قال:

"الكلمة لو تعرف حرمة، زادٌ مذخور

الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور"

لم يكن يتحدث عن البلاغة، بل عن المسؤولية. فالكلمة حين تخرج من إنسان واعٍ تصبح نورًا يهدي، ويُصلح، ويجمع. وحين تخرج بلا ضمير، تتحول إلى عبء ثقيل، قد يدفن المعنى في النفوس ويشوّه العلاقات. لذلك كانت الكلمة دائمًا مقياسًا خفيًا لنضج المجتمعات؛ فحيث تُحترم الكلمة يُحترم الإنسان، وحيث تُبتذل، يختلّ الميزان.

وأخطر ما نواجهه اليوم هو تعويد الأجيال على قول ما لا يُقصد، أو وعد ما لا يُنفّذ. هذا النمط لا يفسد اللغة فقط، بل يربك القيم، ويعلّم النشء أن التراجع سهل، وأن الالتزام اختيارٌ ثانوي. ومع الوقت، يتآكل الشعور بالمسؤولية، وتضعف الثقة بين الناس، ويصبح الصدق استثناء لا قاعدة.

إن معرفة معنى الكلمة تعني أن نعيدها إلى موقعها الطبيعي كعهد أخلاقي، وموقف إنساني، وأثر تربوي ممتد. أن نُعلّم أبناءنا أن يفكروا قبل أن يتكلموا، وأن يزنوا كلماتهم بميزان الضمير، لا بميزان اللحظة. أن يدركوا أن الصمت أحيانًا تربية، وأن الكلام أحيانًا أمانة.

نحن بحاجة إلى ثقافة تُقدّس المعنى قبل اللفظ، وتُعلي من قيمة الصدق لا كثرة الحديث. فالمجتمع الذي يعرف أفراده معنى الكلمة، هو مجتمع أقل صخبًا، وأكثر اتزانًا، وأعمق إنسانية.

وفي ختام هذا التأمل، تظل كلمات الشرقاوي تلخص كل شيء

إن الكلمة مسؤولية

إن الرجل هو الكلمة

شرف الرجل هو الكلمة

شرف الله هو الكلمة