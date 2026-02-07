قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني
مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور
تحطم طائرة خفيفة في المحيط الهادئ جنوب أستراليا
بـ185 مليون دولار .. أمريكا توافق على بيع قطع غيار عسكرية لأوكرانيا
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
نفسي أشوف الإخوان.. تعليق عمرو أديب على زيارة أردوغان ولقاء الرئيس السيسي
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-2-2025 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة
كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور
ترامب يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 فبراير
مقابلتش صالح جمعة .. إعلامي يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور
أخبار البلد

تجارة عين شمس تستقبل الترم الثاني برارات تحفيزية وخدمات لوجستية وتدريبية

تجارة عين شمس
تجارة عين شمس
حسام الفقي

أعلن الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً انتهاء كافة الإجراءات الأكاديمية بدءاً من إعلان نتائج الترم الأول وتفعيل منظومة "الحذف والإضافة" للمقررات إلكترونياً، بما يضمن انطلاقة دراسية مستقرة وسلسة من اليوم الأول.

وفي خطوة استثنائية لدعم التميز، قرر عميد الكلية تحويل مسار الطلاب العشرة الأوائل بالشعبة العربية (النظام العام) إلى نظام الساعات المعتمدة مجاناً، تشجيعاً لهم على مواصلة التفوق، كما تم اعتماد الخطة الزمنية والجداول الدراسية التي روعي في وضعها تقييمات الطلاب السابقة، مع تكليف أعضاء هيئة التدريس برئاسة لجان الامتحانات لضمان أعلى مستويات الانضباط الأكاديمي.

وعلى صعيد التأهيل المهني، كشف الدكتور فريد محرم عن اعتماد حزمة من البرامج التدريبية والأنشطة الطلابية بالتعاون مع كبرى المؤسسات المصرفية والشركات، وذلك لتوفير فرص تدريبية واقعية للطلاب، بالتوازي مع تدشين "مركز التعليم المستمر" الذي سيكون الركيزة الأساسية للبرامج التنموية وبناء قدرات الطلاب التنافسية في سوق العمل.

أما عن تطوير المنشآت، فقد شهدت الكلية ثورة شاملة في بنيتها التحتية شملت صيانة القاعات، والمعامل، وشبكات الإنترنت، وتحديث قاعات شعبة اللغة الفرنسية. كما اولت الكلية اهتمام فائق "بذوي الهمم" من خلال تجهيز المسارات والمنحدرات الهندسية (الرامبات) وتطوير الأماكن المخصصة لهم داخل القاعات لضمان سهولة حركتهم ودمجهم الكامل في العملية التعليمية.

واختتم العميد تصريحاته بالتأكيد على جاهزية المنظومة الأمنية والطبية، حيث تم فحص أنظمة الحريق، وتجهيز المركز الطبي بالأدوية اللازمة، وصيانة المرافق العامة من ملاعب ومساجد وطرقات، مع تأمين الوصلات الكهربائية وبالوعات الصرف لمواجهة أي تقلبات جوية، لتظهر الكلية في أبهى صورها لاستقبال أبنائها الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

كلية التجارة جامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية التجارة

