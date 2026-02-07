مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال، متابعا: هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بضرورة توجيه كل أوجه الدعم للشركات الناشئة وريادة الأعمال.

ولفت الدكتور مدبولي، خلال كلمته، إلى أن ميثاق الشركات الناشئة في مصر يثبت أن الدولة المصرية تستهدف المضي قدما وتطوير مختلف القطاعات إتاحة الفرصة المبتكرين ورواد الأعمال، من اجل قيادة النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن عملية إعداد ميثاق الشركات الناشئة بمشاركة شاملة مستندة لأفضل الممارسات الدولية ودور فاعل من ممثلي منظومة ريادة الأعمال والمستثمرين المحليين والمؤسسات الداعمة وأعضاء المجالس النيابية لنصل إلى وثيقة إرشادية شاملة للنهوض بقطاع الشركات الناشئة في مصر.

وأكد على أن الميثاق بمثابة خارطة طريق استراتيجية وهي أداة تنفيذية مرنة.