أهمية تلقي لقاح الأنفلونزا .. اعرف السن المناسب للجرعة

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا، مشيرًا إلى أن التوقيت المثالي لتلقيه يكون مبكرًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، إلا أن الحصول عليه خلال فصل الشتاء يظل بالغ الأهمية، نظرًا لخطورة فيروس الإنفلونزا وكثرة تحوراته.

وأوضح الحداد في تصريح خاص لصدى البلد أن الإنفلونزا ليست مرضًا بسيطًا كما يعتقد البعض، بل قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، وقد تصل في بعض الحالات الشديدة إلى الوفاة، خاصة بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة إلى أن اللقاح لا يمنع الإصابة تمامًا، لكنه يساهم في الوقاية من المضاعفات بنسبة تصل إلى 70%، ويقلل من شدة الأعراض ومدة المرض.

جرعات لقاح الإنفلونزا

وفيما يخص الجرعات، أوضح الدكتور أمجد الحداد أن:

الأطفال من 6 أشهر حتى 9 سنوات يحتاجون إلى جرعتين في أول مرة، الأولى في الوقت الحالي، والثانية بعد شهر.

في حال تلقي اللقاح سنوياً، يكتفي الطفل بجرعة واحدة فقط.

من هم فوق 9 سنوات وكبار السن يحتاجون إلى جرعة واحدة سنويًا.

وأكد الحداد أن لقاح الإنفلونزا آمن وليس ممنوعًا على النساء الحوامل أو المرضى، بل يُنصح به بشدة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وشدد على أهمية اللقاح بشكل خاص لمرضى السكر، وارتفاع ضغط الدم، والحساسية، وأمراض الصدر، لما له من دور كبير في حمايتهم من المضاعفات الخطيرة خلال موسم الشتاء.