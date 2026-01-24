تشبه الانفلونزا .. اكتشف أعراض غدة النكاف

تعد غدة النكاف من المشكلات الصحية التي تنتشر بشكل خاص بين الأطفال وفي بعض الأحيان تشبه الانفلونزا لذا يجب على الأهل الوعى بها.

أعراض الغدة النكافية

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تظهر أعراض النكاف بعد التعرض للفيروس بمدة من أسبوعين إلى 3 أسابيع تقريبًا.

وقد لا تظهر أعراض على بعض الأشخاص أو قد تظهر عليهم أعراض خفيفة للغاية.

وقد تكون الأعراض الأولى مشابهة لأعراض الأنفلونزا مثل:

الحمى.

الصداع.

آلام العضلات.

عدم الرغبة في تناول الطعام.

الشعور بالتعب.

اعراض تورم الغدد اللعابية

عادةً ما يبدأ تورُّم الغدد اللعابية في غضون أيام قليلة، وقد تشمل أعراضه:

تورم إحدى الغدتين على جانبي الوجه أو كلتيهما.

الألم أو التألم عند لمس المنطقة المحيطة بالتورُّم.

تورُّم الغدد الموجودة تحت قاع الفم، لكن بمعدل أقل.