الأكاديمية العربية تدعم مشروع بناء ناقلات الغاز الجديدة والتوسع في الأسطول التجاري المصري

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتدريبي مع الشركة المصرية لناقلات البترول وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بمنطقة أبوقير في الإسكندرية.

وقَّع المذكرة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، وحسن عبد القادر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لناقلات البترول.

وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في الأنشطة التدريبية والتعليمية التي تخدم الجانبين؛ حيث تتيح المذكرة فرصاً لتدريب طلاب وخريجي الأكاديمية داخل مواقع العمل بالشركة المصرية لناقلات البترول، وفي المقابل توفر الأكاديمية برامج تدريبية متطورة للعاملين بالشركة، باعتبار الأكاديمية بيت خبرة عربياً معتمداً ومنظمة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية.

كما تشمل بنود التعاون صقل المهارات الفنية والعملية لأعضاء هيئة التدريس بالقطاع البحري بالأكاديمية من خلال معايشة الواقع العملي بالشركة، بما يساهم في نقل الخبرات الميدانية الحديثة إلى قاعات الدراسة.

دعم مشروع بناء ناقلات الغاز الجديدة والتوسع في الأسطول التجاري المصري

وعلى صعيد الاستشارات الفنية، نصت المذكرة على تقديم الأكاديمية لخبراتها المتخصصة في مجال النقل البحري لدعم مشروع بناء ناقلات الغاز الجديدة التابعة للشركة، بالإضافة إلى توفير دراسات السوق اللازمة لتشغيل الأسطول، بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع في الأسطول التجاري المصري وزيادة قدراته التنافسية عالمياً.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن هذا التعاون يأتي في إطار دور الأكاديمية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لقطاع النقل البحري والبترول.

فيما أشاد اللواء حسن فلاح بالإمكانات العلمية والبحثية للأكاديمية، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة لتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في تطوير العمليات التشغيلية للشركة.