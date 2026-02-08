السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمصالح الحكومية.. وفقا للقانون

فرض قانون العقوبات، عقوبات مشددة تصل إلى السجن 5 سنوات لمواجهة جرائم التخريب العمدي للمصالح الحكومية، باعتبارها اعتداءً مباشرًا على المال العام ومقدرات الدولة.



و طبقا لنص المادة 90 من قانون العقوبات ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.



ووفقا للمادة القانونية، يُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.



وقضت المادة، بأن تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.