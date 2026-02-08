غدا .. فتح باب التظلمات على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بأسيوط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025 / 2026، لمدة 15 يومًا خلال أيام العمل الرسمية.



وأوضحت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن التظلمات تُقدَّم اعتبارًا من غدا الاثنين 9 فبراير 2026 وحتى الأحد 1 مارس 2026، يوميًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، مع اعتبار يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية.



وأشارت إلى أن التقدم بالتظلم يتم بمقر مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات لسداد الرسوم المقررة وقدرها 35 جنيهًا للمادة، واستيفاء استمارة بيانات الطالب الخاصة بالتظلم.



وأضافت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أنه عقب الانتهاء من الإجراءات، يتم التوجه إلى مقر لجنة النظام والمراقبة (كنترول الإعدادية) بجوار مدرسة سميح السعيد الرياضية، لتسليم الاستمارة وتحديد موعد الاطلاع على كراسة الإجابة.



وأكدت مديرية التربية والتعليم بأسيوط ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة، ضمانًا لحسن سير العمل وإنهاء إجراءات التظلمات في الوقت المحدد.