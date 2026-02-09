النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2024/2025

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اليوم الأحد اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2024/2025.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة، برئاسة النائب محمد سليمان، اليوم الأحد، مناقشة حساب ختامي موازنة مصلحة الجمارك المصرية وكذلك مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2024/2025، وكذلك حساب ختامي موازنة مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2024/2025.



وتستعرض اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة وكذلك استعراض حساب ختامي موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2024/2025، واستعراض الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025.