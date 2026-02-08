حملات تطهير وتعقيم لمساجد البحر الأحمر استعدادًا لشهر رمضان

تواصل مديرية الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر حملات النظافة المكثفة لتهيئة المساجد على مستوى المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وضمان جاهزيتها لاستقبال المصلين على مدار اليوم، وتوفير سُبل الراحة لهم، من خلال استكمال أعمال الصيانة في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك.





وأكد الدكتور عبد المهيمن السيد وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن الحملة تشارك فيها جميع الإدارات بفاعلية واسعة، إذ جرى تنظيف المساجد، وفرشها بالسجاد، وتزيينها بالأنوار والزينة؛ لإضفاء أجواء روحانية تبعث على البهجة والسرور، استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم، الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من المصلين يوميًّا، إلى جانب إقامة الاعتكاف في العشر الأواخر.



وأوضح الشيخ حسام الدين محمود امام وخطيب مسجد الميناء الكبير بالغردقة أن الحملة مستمرة قبل أيام من شهر رمضان وخلال الشهر الفضيل تستمر الحملة مع عمل تطهير وتعقيم للمسجد الذي يتوافد عليه المئات من المصلين يوميا، مشيرا إلى أن الحملة يشارك فيها العاملين بالمسجد يوميا بين الصلوات مع تزيين المسجد بالانوار والفوانيس ابتهاجا بقدوم الشهر الفضيل.