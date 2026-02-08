التفاصيل الكاملة لحفل الأهلي لتكريم فريق السلة

حرص ‏ مجلس إدارة النادي الأهلي، على تكريم لاعبي فريق كرة السلة رجال وفريق المرتبط ‏وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد الحصول على لقب بطولة دوري المرتبط.

جاء ذلك في حضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، حيث قام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بتسليم لاعبي الفريق الأول ولاعبي فريق المرتبط ميداليات المركز الأول.

وقام عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد بتسليم كأس البطولة لسيف سمير كابتن الفريق الأول ومحمد عمرو كابتن فريق المرتبط.

وحرص مصيلحي على توجيه التهنئة للنادي الأهلي خلال حفل تكريم الفريق الأول لكرة السلة وفريق المرتبط تحت 18عامًا، في الاحتفالية التي أقيمت بمقر النادي في الجزيرة.

وهنأ عمرو مصيلحي النادي الأهلي بمناسبة تتويجه بدرع دوري المرتبط، معربًا عن تقديره واعتزازه لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على الاستقبال المميز لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وأشار عمرو مصيلحي إلى أن النادي الأهلي استحق التتويج بلقب دوري المرتبط، سواء على مستوى الفريق الأول أو فريق المرتبط تحت 18 عامًا.

وقال خالد مرتجي أمين الصندوق، إنه سعيد بالمشاركة في الحفل وإلقاء كلمة النادي، بتوجيه من الخطيب، موجها الشكر لمجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة عمرو مصيلحي، لإصراره على تكريم فريق المرتبط داخل مقر الأهلي بالجزيرة.

وقال أمين الصندوق: «على مدار ٣ سنوات، نفخر بلاعبينا بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت على كل المستويات، فالجميع داخل منظومة الأهلي وكرة السلة، بما أننا نتحدث عنها اليوم ونحتفل بها يعرف قيمة الأهلي».

وأضاف: «التكريم اليوم يضع مسؤولية كبيرة عليكم في المرحلة المقبلة، فالنادي الأهلي وُلد ليكون الأول، وعلينا أن نواصل العمل والبناء على ما تم إنجازه».

واختتم المهندس خالد مرتجي كلمته بتوجيه الشكر للاعبي الأهلي والأجهزة الفنية، وطالبهم بالاستمرار في تحقيق الإنجازات والتتويج بالألقاب.