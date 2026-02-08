تعادل أشبيلية وجيرونا بالدوري الإسباني

تعادل فريقا أشبيلية وضيفه جيرونا ، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادلا 1 / 1، بالمرحلة الـ23 للمسابقة.

وعلى ملعب (رامون سانشيز بيثخوان)، تقدم ثوماس يمار مبكرا لجيرونا في الدقيقة الثانية، لكن كيكي سالاس منح التعادل لأشبيلية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأضاع جيرونا ، فرصة حصد النقاط الثلاث في اللحظات الأخيرة، بعدما أهدر نجمه كريستيان سنتواني ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وبذلك، رفع جيرونا، الذي أخفق في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة أمام أشبيلية، صاحب المركز الثالث عشر، الذي عجز عن الانتصار للمباراة الثانية على التوالي في البطولة.