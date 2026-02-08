قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص
أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز
الجيش السوري يرفع العلم الوطني فوق مطار القامشلي
التعديل الوزاري.. سيناريو الجلسة الطارئة لـ البرلمان والرئيس يملك هذا الحق
الفولت العالي يعود للدوري المصري.. إنبي يقترب من ضم كهربا في صفقة انتقال حر
إطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.. رد فعل واسع من رواد الأعمال
رياضة

فوز مثير لبلباو علي ليفانتي بالدوري الإسباني

أتلتيك بلباو
أتلتيك بلباو
عبدالحكيم أبو علم

تخلص أتلتيك بلباو من نتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق فوزه الأول في المسابقة منذ أكثر من شهرين.
وحقق أتلتيك بلباو انتصارا كبير 4 / 2 على ضيفه ليفانتي، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ23 للمسابقة.
واضطر ليفانتي للعب بعشرة لاعبين مبكرا، عقب طرد مدافعه الأوروجواياني آلان ماتورو في الدقيقة 17، ليستفيد بلباو من النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز جوركا جوروزيتا الهدفين الأول والثاني للفريق الباسكي في الدقيقتين 29 و34 على الترتيب.
وأشعل ليفانتي المباراة، بعدما قلص لاعبه أوناي إلجيزابال الفارق في الدقيقة 81، لكن سرعان ما أحرز نيكو سيرانو الهدف الثالث لبلباو في الدقيقة 86.
وتقلص الفارق من جديد عقب تسجيل جون أندير اولاساجاستي الهدف الثاني لليفانتي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، لكنروبر نافارو قضى على آمال الضيوف في إدراك التعادل، عقب تسجيله الهدف الرابع لبلباو في الدقيقة التاسعة من الوقت الضائع.

أتلتيك بلباو الدوري الاسباني كرة قدم اسبانيا بلباو

