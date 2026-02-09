قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسوم جمركية باهظة.. ترامب يكشف عن قمة أمريكية صينية جديدة
أفعال تعرضك للحبس وغرامة 100 آلاف جنيه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة
إعلام إسرائيلي: واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية ملموسة قبل المفاوضات المقبلة
صراع شوبير والشناوي.. الأهلي يضع خطة لحراسة المرمى في المباريات
وائل القباني: مجلس الزمالك حرم الجماهير من السفر لزامبيا في سقطة لا تغتفر
كم ساعة يصوم؟.. الإفتاء توضح كيفية الصيام لمن ركب طائرة تسير باتجاه غروب الشمس
يستحق التقدير لا الهجوم.. الديهي: العمل الوزاري بمصر يتم في ظروف صعبة ومعقدة
موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي
سجون الاحتلال تبدأ تنفيذ الإعدام بحق أسرى فلسطينيين
بعد اختطاف رئيس فنزويلا.. اختفاء غامض لرئيس بوليفيا السابق
مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟
رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الكيك بحشوة المربى والكريمة .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيك بحشوة المربى والكريمة
طريقة عمل الكيك بحشوة المربى والكريمة
هاجر هانئ

الكيك بحشوة المربى والكريمة من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لذيذ وتقديمها لأطفالك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل الكيك بحشوة المربى والكريمة، فيما يلي…

مقادير الكيك بحشوة المربى والكريمة


● ٤ بيض

● ١ كوب سكر

● فانيلا

● ٣ ملاعق كبيرة زيت

● ١ كوب دقيق

● ١ ملعقة كبيرة كاكاو

● ١ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

للحشوة:
● مربى


للكريمة:
● ١ كوب كريمة خفق
● ٢ مغلف كريمة بودرة
لتغليف الجهة الخارجية :
● شوكولاتة مذابة


طريقة تحضير الكيك بحشوة المربى والكريمة


يوضع فى العجان بيض , سكر , فانيليا , زيت
فى بولة يوضع دقيق , كاكاو , بيكنج باودر و تقلب المكونات ثم تضاف المكونات الجافة تدريجياً على الخليط السابق
تقلب المكونات جيداً.

يوضع على صاج فرن ورق زبدة ثم يوضع الخليط و يفرد جيداً
يوضع الصاج فى الفرن و تترك حتى تمام الطهى.

يوضع طبقة من الكيك ثم طبقة من الكريمة المخفوقة و مربى ثم طبقة من الكيك
ثم تقطع إلى مكعبات صغيرة
يوضع على الوجه شوكولاتة داكنة مذابة ثم تقدم.

الكيك بحشوة المربى والكريمة مقادير الكيك بحشوة المربى والكريمة طريقة تحضير الكيك بحشوة المربى والكريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص

ترشيحاتنا

القس موسى محفوظ

القس موسى محفوظ يشرح معنى «طعام الحياة الأبدية» في عظة الأحد

مركز حسن حلمى

مركز تأهيل حسن حلمي.. علاج مجاني ومنظومة لتأهيل ذوي الإعاقة بالوادي الجديد

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد