طريقة عمل الكيك بحشوة المربى والكريمة .. خطوة بخطوة

الكيك بحشوة المربى والكريمة من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لذيذ وتقديمها لأطفالك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل الكيك بحشوة المربى والكريمة، فيما يلي…

مقادير الكيك بحشوة المربى والكريمة



● ٤ بيض

● ١ كوب سكر

● فانيلا

● ٣ ملاعق كبيرة زيت

● ١ كوب دقيق

● ١ ملعقة كبيرة كاكاو

● ١ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

للحشوة:

● مربى



للكريمة:

● ١ كوب كريمة خفق

● ٢ مغلف كريمة بودرة

لتغليف الجهة الخارجية :

● شوكولاتة مذابة



طريقة تحضير الكيك بحشوة المربى والكريمة



يوضع فى العجان بيض , سكر , فانيليا , زيت

فى بولة يوضع دقيق , كاكاو , بيكنج باودر و تقلب المكونات ثم تضاف المكونات الجافة تدريجياً على الخليط السابق

تقلب المكونات جيداً.

يوضع على صاج فرن ورق زبدة ثم يوضع الخليط و يفرد جيداً

يوضع الصاج فى الفرن و تترك حتى تمام الطهى.

يوضع طبقة من الكيك ثم طبقة من الكريمة المخفوقة و مربى ثم طبقة من الكيك

ثم تقطع إلى مكعبات صغيرة

يوضع على الوجه شوكولاتة داكنة مذابة ثم تقدم.