شريف سلامة: التمثيل أنقذني من الانطوائية وقادني للفن

استضافت الإعلامية إسعاد يونس، الفنان شريف سلامة، في برنامجها "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، والذي كشف تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وبدايته في عالم الفن.

كشف الفنان شريف سلامة عن ملامح رحلته الأولى مع الفن، قائلا :"كانت بطبيعتي ميّالًا للتأمل أكثر من المشاركة، ودائم التساؤل عما سيؤول إليه مستقبلي وهذا الميل للتفكير والعزلة شكّل جزءًا أساسيًا من شخصيتي في الصغر".

وأوضح شريف سلامة، أنه كان يحب التصوير الفوتوغرافي، وكان حلمه في البداية أن يصبح مدير تصوير، رغم أنه لم يكن منجذبًا للفن كمجال احترافي، حتى مع كون والده مخرجًا مسرحيًا، وأضاف أنه في طفولته كان يصور الحيوانات بعدسة طفولية بريئة، وكان يتمنى الالتحاق بمعهد السينما، والعيش وحيدًا بصحبة الموسيقى والبحث والدراسة.

وخلال لقائه، أشار شريف سلامة إلى أن الموسيقى لعبت دورًا محوريًا في تشكيل وعيه الفني، إذ تعلّم العزف على البيانو في سن صغيرة بعد احتكاكه بأصدقاء والده، ما دفعه للالتحاق بالأكاديمية ثم التفكير الجدي في الدراسة بمعهد السينما.

اختيارات دراسية قادته للتمثيل

وتابع شريف سلامة أنه كان يتمنى الحصول على مجموع بسيط في الثانوية العامة، فقط ليلتحق بمعهد السينما كطالب أدبي، مؤكدًا أنه كان يقرأ المناهج بشكل مبسط، معتبرًا أن ما حدث كان ترتيبًا إلهيًا قاده في النهاية إلى التمثيل، وأضاف أنه كان يمتلك كاميرا ويقوم بتصوير الأشخاص من بعيد، محاولًا تحليل شخصياتهم وكتابة ملاحظات عن الصور التي يلتقطها.