الإسكندرية تواصل تكثيف القوافل الطبية المجانية بكافة الأحياء خلال فبراير

أكد الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، انطلاق القوافل الطبية الشاملة بمختلف أحياء المحافظة بدءا من اليوم، مع استمرار تنفيذها طوال شهر فبراير لتقديم خدمات صحية مجانية ومتكاملة للمواطنين.

وشدد المحافظ، بحسب بيان المحافظة، على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء الأحياء والمديريات الخدمية لتكثيف القوافل الطبية وتعزيز الحملات التوعوية المصاحبة لها، بما يسهم في زيادة إتاحة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، تنفذ مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، القوافل الطبية وفقًا للجدول الزمني التالي:

• ٩ – ١٠ فبراير: وحدة صحية بنجر ١ – مركز ومدينة برج العرب.

• ١١ – ١٢ فبراير: وحدة صحية بنجر ٢ – مركز ومدينة برج العرب.

• ١٥ – ١٦ فبراير: منطقة الكيلو ٢٦ – حي العجمي.

• ١٧ – ١٨ فبراير: وحدة صحية الكيلو ٢١ – حي العجمي.

• ٢٣ – ٢٤ فبراير: وحدة صحية أبو صير – مركز ومدينة برج العرب.

• ٢٥ – ٢٦ فبراير: وحدة صحية عبد القادر – حي العامرية.

وتأتي هذه القوافل ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة الصحية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية المجانية، بما يضمن وصول الرعاية الصحية المتكاملة إلى جميع الفئات بمختلف أنحاء محافظة الإسكندرية.