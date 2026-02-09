وكيل أفريقية النواب: مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار ووحدة الصومال

أكد الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي تحمل دلالات استراتيجية عميقة ورسائل سياسية بالغة الأهمية، تعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر والصومال.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، في بيان، أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ومهمًا في دعم استقرار الصومال الشقيق، والحفاظ على وحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن استقرار الصومال يمثل ركيزة أساسية لأمن القرن الإفريقي بأكمله، وأن أي تهديد لأمنه أو سيادته ينعكس بالضرورة على أمن المنطقة ومصالح شعوبها، وهو ما تضعه مصر في صدارة أولويات سياستها الخارجية.

وأضاف أن مصر كانت وستظل داعمًا رئيسياً لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في القرن الإفريقي، سواء عبر الدعم السياسي والدبلوماسي، أو من خلال المساهمة في بناء القدرات الوطنية، ودعم مسارات التنمية، وترسيخ مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن السياسة المصرية في إفريقيا تقوم على مبادئ ثابتة لا تتغير بتغير الظروف، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وشدد على أن موقف مصر من وحدة الصومال وسلامة أراضيه هو موقف ثابت لا يقبل المساومة، ويعكس التزام الدولة المصرية التاريخي والأخلاقي بدعم سيادة الدول الشقيقة والحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو تقويض الدولة الوطنية، مشيراً إلى أن هذا الموقف يحظى بتقدير واسع من الأشقاء في الصومال وكافة دول المنطقة.

وأوضح أن هذه الزيارة المهمة تعكس بوضوح رؤية مصر الثابتة تجاه القارة الإفريقية، والتي تقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية والتكامل، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية لشعوب القارة.