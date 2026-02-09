قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بتكلفة 11 مليون جنيه.. توقيع اتفاق لتطوير منطقة الزاوية الحمراء

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

وقع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، والمهندس باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  الاتفاق التكميلي لمشروع "تطوير منطقة الزاوية الحمراء (5) بقيمة ١١.٥ مليون جنيه، وذلك بمنحة الإتحاد الأوروبى، ضمن برنامج الارتقاء الحضرى والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة واستكمال تطوير المناطق المحرومة.

شهد توقيع الاتفاق الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ود. وليد درويش رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات، وفوندا تشيليكل إيسر مديرة برامج الصحة والحماية الاجتماعية والتنمية الحضرية والمحلية بالاتحاد الأوروبى ، ومحمد الفنجرى رئيس قطاع التنمية والنقل بالوكالة الفرنسية للتنمية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الاتفاق يهدف إلى استكمال ما تحقق من إنجازات، ومواصلة تنفيذ باقي المشروعات ضمن مشروع تطوير منطقة الزاوية الحمراء (5)، وهو المشروع الذي يمثل ثمرة تعاون مثمر بين محافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال تفويض للوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار توقيع اتفاق تكميلي لاتفاق إطار العمل.

واضاف محافظ القاهرة أن هذا العقد يأتي استكمالًا لما تم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات حيوية، من بينها إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بمنطقة أرض العجوز بطول 2.5 كيلومتر، وتنفيذ الوصلات المنزلية وغرف التفتيش، وتطوير الطرق والشوارع المؤدية إلى مركز الأمراض الصدرية، بما يعكس تكامل الجهود لتحسين البنية التحتية، والحفاظ على الصحة العامة، والارتقاء بجودة الحياة لأهالي الزاوية الحمراء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا الاتفاق التكميلي يأتى استجابةً لاحتياجات حقيقية على أرض الواقع، حيث يتضمن منحة إضافية مقدمة من جهاز تنمية المشروعات، يقوم من خلالها الجهاز بتمويل محافظة القاهرة، بما يتيح استكمال عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية داخل المنطقة، وبما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في إطار المشروع.

وأضاف أن هذه المشروعات تشمل رفع كفاءة وتطوير مركز الأمراض الصدرية بحي الزاوية الحمراء، وتطوير أحد المراكز الطبية، ومكتب صحة ورعاية الطفل، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى مركز الأمراض الصدرية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة الوصول إلى المنشآت الصحية، وتهيئة بيئة عمرانية أكثر أمانًا وجودة لأهالي المنطقة.

وأكد د. إبراهيم صابر أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030، وتوجهاتها نحو تطوير المناطق الحضرية والارتقاء بالخدمات الأساسية، وبما يعكس اهتمام القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع صحة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولويات العمل الوطني.

وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل  نموذجًا متكاملًا للتنمية، لا يقتصر فقط على تطوير البنية الأساسية، بل يمتد ليشمل الارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية، ودعم البعد الإنساني، وتحسين مستوى المعيشة، والحفاظ على البيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي داخل المنطقة.

واكد محافظ القاهرة، التزام محافظة القاهرة الكامل بتقديم كافة أوجه الدعم، والتنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبأعلى معايير الكفاءة والجودة.

وتوجه محافظ القاهرة بالشكر والتقدير لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولشركائنا الدوليين، ولكل القائمين على هذا التعاون البنّاء، متمنيًا أن يُسهم هذا الاتفاق في إحداث نقلة نوعية حقيقية بمنطقة الزاوية الحمراء (5)، وأن يكون نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهود المحلية والدولية في خدمة المواطن المصري.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة منطقة الزاوية الحمراء للوكالة الفرنسية للتنمية

