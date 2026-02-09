رفع 600 حالة إشغال وتعدٍ من الباعة المفترشين للطريق العام بالعمرانية

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الحملات المكثفة التي شنها حي العمرانية للتعامل الحاسم مع مخالفات المحال التجارية والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام بشارع مستشفى الصدر.

وقد نفذ حي العمرانية حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من نهر الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات المخالفة.

وتمكنت الحملات من رفع 600 حالة إشغال وتعدٍ للباعة الجائلين والمحال العامة، شملت "استاندات معروضات، ومدرجات، وحواجز، وأوتاد حديدية، وكراسي ، شيشة"، وذلك في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط وتوفير حرم امن لسير المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الاستمرار في شن الحملات بشكل يومي لتحقيق الانضباط بالشارع علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن والتعامل الفوري مع شكاوي المواطنين.

وقد شهدت الحملات متابعة اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية .