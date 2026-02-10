قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كم من الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة لجذب المستثمرين
عاجل | إندونيسيا: جاهزون لنشر آلاف الجنود في غزة
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة على الأسواق بمطروح لضمان توافر السلع قبل شهر رمضان

حملات مكثفة على اسواق مطروح
حملات مكثفة على اسواق مطروح
ايمن محمود

شنت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح  وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومكتب العمل، والتأمينات الاجتماعية، والكهرباء، وإدارة البيئة والتراخيص، حملة مفاجئة وموسعة على عدد من المحلات التجارية بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير (2) محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم توجيه (7) إنذارات بشأن عدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، و استكمال تراخيص المنشأة و ملفات و عقود للعاملين بالإضافة إلى إنذار خاص بسلامة الغذاء.

كما تم خلال الحملة إعدام كمية (27) كيلو جرام من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات.

وأكد محافظ مطروح على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضبط الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت الغذائية والمطاعم بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة وذلك تزامنًا مع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومنع أي تجاوزات أو مغالاة في أسعار السلع الأساسية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى فعاليات النسخة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للتمور بحضور السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث يشارك في المهرجان، المقام بالمتحف الزراعي بالدقي، أكثر من 60 عارضا من مختلف المحافظات وبعض المشاركين من الدول العربية، من منتجي التمور والمنتجات الطبيعية المختلفة.

ومن جانبه ثمن محافظ مطروح جهود وزارة الزراعة فى إقامة مثل هذه المهرجانات المتخصصة لفتح منافذ وآفاق تسويقية جديدة وتعريف المستهلكين والتجار بأحدث المنتجات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات. وخاصة مع الاهتمام الذى توليه الدولة بقطاع التمور ووضع خطط التوسع فى زراعة الأصناف عالية القيمة وتعزيز قدرات التصنيع والتصدير. ، مشيدا بفكرة المعرض والتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة ومختلف المحافظات التي تشتهر بزراعة النخيل منها محافظة مطروح في ضوء السعي للنهوض بزراعة المحصول وزيادة القيمة المضافة عبر تعبئة وتصنيع التمور.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد