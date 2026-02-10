حملات مكثفة على الأسواق بمطروح لضمان توافر السلع قبل شهر رمضان

شنت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومكتب العمل، والتأمينات الاجتماعية، والكهرباء، وإدارة البيئة والتراخيص، حملة مفاجئة وموسعة على عدد من المحلات التجارية بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير (2) محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم توجيه (7) إنذارات بشأن عدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، و استكمال تراخيص المنشأة و ملفات و عقود للعاملين بالإضافة إلى إنذار خاص بسلامة الغذاء.

كما تم خلال الحملة إعدام كمية (27) كيلو جرام من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات.

وأكد محافظ مطروح على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضبط الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت الغذائية والمطاعم بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة وذلك تزامنًا مع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومنع أي تجاوزات أو مغالاة في أسعار السلع الأساسية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى فعاليات النسخة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للتمور بحضور السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث يشارك في المهرجان، المقام بالمتحف الزراعي بالدقي، أكثر من 60 عارضا من مختلف المحافظات وبعض المشاركين من الدول العربية، من منتجي التمور والمنتجات الطبيعية المختلفة.

ومن جانبه ثمن محافظ مطروح جهود وزارة الزراعة فى إقامة مثل هذه المهرجانات المتخصصة لفتح منافذ وآفاق تسويقية جديدة وتعريف المستهلكين والتجار بأحدث المنتجات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات. وخاصة مع الاهتمام الذى توليه الدولة بقطاع التمور ووضع خطط التوسع فى زراعة الأصناف عالية القيمة وتعزيز قدرات التصنيع والتصدير. ، مشيدا بفكرة المعرض والتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة ومختلف المحافظات التي تشتهر بزراعة النخيل منها محافظة مطروح في ضوء السعي للنهوض بزراعة المحصول وزيادة القيمة المضافة عبر تعبئة وتصنيع التمور.