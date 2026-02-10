قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الغرفة التجارية بسوهاج تفتتح 14 معرضًا لـ«أهلًا رمضان» لتوفير السلع بأسعار مخفضة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

افتتح اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، المعرض الرئيسي لمبادرة «أهلًا رمضان» بميدان الشبان المسلمين وسط مدينة سوهاج، والذي تنظمه الغرفة التجارية في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وشهد الافتتاح حضور اللواء أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، والدكتورة هالة أبو الفتوح مدير إدارة التجارة الداخلية، واللواء حازم حمادي عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد حمدي مدير مديرية الطب البيطري، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الأحياء والمراكز. كما حضر من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية أحمد كامل عبد الرحيم نائب ثان رئيس مجلس الإدارة، وأحمد النمر، ووائل أبو رحاب، وعمرو حمدون، والمهندس أحمد سلطان السمان، بالإضافة إلى مؤمن الشاوري مدير عام الغرفة، وأحمد دنقل المستشار الاقتصادي للغرفة.

ويتزامن مع افتتاح المعرض الرئيسي افتتاح 13 معرضًا آخر بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، ليصل إجمالي عدد معارض «أهلًا رمضان» إلى 14 معرضًا، تستهدف توفير السلع الغذائية والتموينية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري وتخفيف الضغوط الاقتصادية خلال الشهر الكريم.

وأكد الدكتور خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن تنظيم معارض «أهلًا رمضان» يأتي في إطار الدور الاجتماعي والاقتصادي للغرفة، وحرصها على دعم المواطنين من خلال إتاحة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه المعارض تمثل إحدى الأدوات المهمة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري.

وأوضح أبو الوفا أن الغرفة التجارية نسّقت بشكل كامل مع محافظ سوهاج ومديرية التموين لإقامة المعارض في مختلف المراكز والمدن، مع التركيز على المناطق ذات الكثافات السكانية العالية والقرى الأكثر احتياجًا، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن المعرض الرئيسي يضم أكثر من 25 عارضًا يقدمون مجموعة متنوعة من السلع الغذائية وياميش رمضان والمجمدات واللحوم البلدية والسلع الاستهلاكية، بتخفيضات تتراوح بين 10% و30%، مع طرح بعض السلع بتخفيضات أكبر على فترات، بما يحقق استفادة حقيقية للمستهلكين.

وأضاف أن معارض «أهلًا رمضان» تسهم في تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة، ودعم المنتج المحلي، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرصة للشركات الناشئة للمشاركة والعرض، لافتًا إلى أن المعارض تضم قطاعات متنوعة تشمل السلع الغذائية والملابس والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية لتلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان.

وشدد أبو الوفا على استمرار التنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة لضمان جودة وسلامة السلع المعروضة والالتزام بالأسعار المعلنة، مع إحكام الرقابة على الأسواق ومعارض «أهلًا رمضان» والشوادر وأسواق اليوم الواحد، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأكد أن هذه المعارض تأتي في إطار المبادرات الحكومية الهادفة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية بسوهاج ستواصل جهودها طوال شهر رمضان المبارك لدعم استقرار الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية بالكميات الكافية.

صورة أرشيفية من داخل مفاعل نووي

تركيا تلوح بخيار سباق التسلح النووي حال تهديد التوازن الإقليمي

جانب من الاجتماع

الجامعة العربية.. أجندة حافلة لاجتماع فريق الخبراء المعني بمكافحة الإرهاب

وزير الخارجية ونظيره السنغالي

مباحثات مصرية سنغالية لدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟ فرق صادم يغيّر طريقة علاجك

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

