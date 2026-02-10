استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمدينة رأس غارب

تواصل الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب جهودها المكثفة في أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بعدد من المناطق، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة البنية التحتية بجميع مدن المحافظة.

وتنفيذًا لتكليفات ومتابعة اللواء محمد صلاح الدين، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، يواصل فريق الكهرباء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للكشافات والكابلات والأسلاك المغذية لأعمدة الإنارة، حيث شملت الأعمال منطقة المخازن ومنطقة عمارات الـ1008.

وتم خلال الأعمال إجراء مراجعة شاملة لأعمدة وكشافات الإنارة، واستبدال التالف منها، مع التأكد من سلامة الكابلات والتوصيلات الكهربائية، بما يضمن كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة دون انقطاع.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والمناطق السكنية، بما يعزز عوامل الأمن والسلامة للمواطنين، خاصة خلال الفترات المسائية، ويسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة رأس غارب.