توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
مجلس النواب يعلن خبرا عاجلا بشأن التعديل الوزاري
مجلس النواب يعقد جلسته العامة في الرابعة عصر اليوم للنظر في التعديل الوزاري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمدينة رأس غارب

ابراهيم جادالله

تواصل الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب جهودها المكثفة في أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بعدد من المناطق، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة البنية التحتية بجميع مدن المحافظة.

وتنفيذًا لتكليفات ومتابعة اللواء محمد صلاح الدين، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، يواصل فريق الكهرباء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للكشافات والكابلات والأسلاك المغذية لأعمدة الإنارة، حيث شملت الأعمال منطقة المخازن ومنطقة عمارات الـ1008.

وتم خلال الأعمال إجراء مراجعة شاملة لأعمدة وكشافات الإنارة، واستبدال التالف منها، مع التأكد من سلامة الكابلات والتوصيلات الكهربائية، بما يضمن كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة دون انقطاع.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والمناطق السكنية، بما يعزز عوامل الأمن والسلامة للمواطنين، خاصة خلال الفترات المسائية، ويسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة رأس غارب.

اخبار البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة القصير

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

محمد صديق

موقع صدى البلد يهنئ الزميل محمد صديق بعضوية نقابة الصحفيين

وضع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة

وزيرا البيئة والإسكان يناقشان تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الجديدة

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس خدمة تثبيت أعضاء جُدد بكنيسة إستانلي

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

