سناب شات يطلق ميزة إخطار الأهل والأصدقاء بمكان وصولك تلقائيًا

كشفت منصة TechCrunch أن سناب شات بدأ في طرح ميزة جديدة باسم Arrival Notifications داخل تطبيقه، تتيح للمستخدمين إرسال تنبيه تلقائي إلى الأصدقاء أو أفراد العائلة بمجرد وصولهم إلى وجهة محددة، في توسع لميزة «Home Safe» التي قدمها التطبيق سابقًا لإخطار الآخرين بالوصول إلى المنزل بسلام.​

إشعارات لمواقع متعددة وليس المنزل فقط

أوضحت TechCrunch أن الميزة الجديدة لا تقتصر على المنزل، حيث يمكن للمستخدم تحديد أي موقع يرغب في مشاركة وصوله إليه، مثل مقر الدرس الأسبوعي أو النادي الرياضي أو مقر العمل أو مكان لقاء متكرر، مع القدرة على ضبط الإشعار كتنبيه لمرة واحدة أو كإشعار متكرر يظهر في كل مرة يصل فيها إلى هذا المكان.​

أشارت المنصة إلى أن الهدف من هذه الإشعارات هو توفير طريقة تلقائية لإبلاغ شخص موثوق – مثل أحد الوالدين أو الشريك أو صديق مقرّب – بأن المستخدم وصل إلى وجهته بأمان، دون الحاجة لتذكر إرسال رسالة يدويًا في كل مرة.​

كيف تعمل ميزة Arrival Notifications داخل التطبيق؟

أكد التقرير أن استخدام الميزة يتطلب أولًا أن يوافق المستخدم على مشاركة موقعه مع الصديق الذي يرغب في إبقائه على اطلاع، حيث يظل خيار مشاركة الموقع داخل خريطة Snap Map معطّلًا افتراضيًا ولا يُفعَّل إلا بإذن صريح.​

أوضحت TechCrunch أن تفعيل الميزة يتم من خلال فتح صفحة الصداقة مع الشخص المطلوب، ثم التمرير إلى خيار Arrival Notifications، واختيار موقع على الخريطة وتسمية هذا المكان باسم واضح مثل «درس الجيتار» أو «النادي»، ثم تحديد ما إذا كان الإشعار يُرسل لمرة واحدة أو بشكل متكرر، ليقوم التطبيق بعد ذلك بإخطار الصديق تلقائيًا عند وصول المستخدم إلى ذلك الموقع.​

ضوابط الخصوصية وحدود تنبيهات الموقع

أشارت المنصة إلى أن سناب شات شدّد على أن إشعارات الوصول لا تُرسل إلا إلى الأصدقاء الذين يشارك معهم المستخدم موقعه مسبقًا، وأنه لا يمكن لأي شخص آخر رؤية موقعه أو تلقّي التنبيهات دون إذن مباشر، كما أن التنبيه لمرة واحدة ينتهي تلقائيًا بعد الإرسال أو بعد 24 ساعة بحد أقصى.​

أكد التقرير أن هذه الآلية تهدف إلى تحقيق توازن بين الأمان والخصوصية، بحيث يحصل الأهل أو الأصدقاء على طمأنة بوصول المستخدم إلى مكانه، دون أن يتحول الأمر إلى تتبّع دائم أو مشاركة واسعة النطاق للموقع مع جهات لا يختارها المستخدم بنفسه.​

Snap Map تنافس Life360

أوضحت TechCrunch أن إطلاق Arrival Notifications يأتي بعد إعلان سناب شات في 2025 أن ميزة Snap Map تجاوزت 400 مليون مستخدم نشط شهريًا، ما جعل الخريطة جزءًا رئيسيًا من تجربة التطبيق إلى جانب الرسائل والقصص.​

أشارت المنصة إلى أن سناب شات يعزز بهذه الخطوة موقعه في سوق خدمات مشاركة الموقع العائلية، في منافسة غير مباشرة مع تطبيق Life360 وخدمة «Find My» من أبل، من خلال ربط خصائص الأمان والاطمئنان اليومية بتجربة التواصل الاجتماعي داخل التطبيق نفسه.