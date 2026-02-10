قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من هو الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي الجديد؟
انطلاق الجلسة الطارئة لمجلس النواب للنظر في التعديل الوزاري
بعد تولي عبد العزيز قنصوة.. ملفات هامة على مكتب وزير التعليم العالي الجديد
مجلس النواب يستعرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طلب بسجن 45 عامًا لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي بتهم جرائم حرب

هاشم تاجي
هاشم تاجي
القسم الخارجي

طلب مكتب الادعاء المتخصص أمام محكمة كوسوفو المتخصصة في لاهاي، اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن 45 عامًا على الرئيس الكوسوفي السابق هاشم تاجي، إلى جانب ثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع الذي شهدته كوسوفو في تسعينيات القرن الماضي.

وجاء طلب الادعاء في المرحلة الختامية من المحاكمة، التي تعد من أبرز القضايا المرتبطة بحرب كوسوفو، ومن المقرر أن تختتم جلساتها النهائية الأسبوع المقبل، بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع.

اتهامات جسيمة رغم مرور الزمن

وقالت المدعية العامة كيمبرلي وست، في مرافعتها الختامية، إن “خطورة الجرائم المنسوبة إلى المتهمين لم تتراجع بمرور الوقت”، مشددة على أن الأدلة المقدمة تظهر نمطًا واسعًا ومنهجيًا من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين وغير المقاتلين.

ويواجه تاجي والمتهمون الآخرون اتهامات تشمل القتل العمد، التعذيب، الاضطهاد، والاعتقال غير القانوني لمئات الأشخاص، في عشرات المواقع داخل كوسوفو وألبانيا، خلال فترة الصراع مع صربيا.

ضحايا من أعراق مختلفة

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الضحايا لم يقتصروا على الصرب فقط، بل شملوا أيضًا مدنيين من غجر الروما، وألبان من كوسوفو، ما يعزز توصيف الجرائم بأنها جرائم ضد الإنسانية وليست مجرد انتهاكات فردية مرتبطة بسياق الحرب.

وتعد هذه القضية اختبارًا مهمًا لجهود العدالة الدولية في محاسبة قادة النزاعات المسلحة في منطقة البلقان، لا سيما أن هاشم تاجي يُعد من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ كوسوفو الحديث، إذ شغل منصب الرئيس حتى عام 2020، وكان أحد قادة “جيش تحرير كوسوفو” خلال الحرب.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في وقت لاحق بعد انتهاء مرافعات الدفاع، وسط ترقب واسع داخل كوسوفو وصربيا، وفي الأوساط الحقوقية الدولية، لما ستحمله القضية من تداعيات سياسية وقانونية على ملف العدالة الانتقالية في المنطقة.

كوسوفو لاهاي كيمبرلي وست مكتب الادعاء هاشم تاجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

غنيم يتفقد سير العمل في حملة التبرع بالدم بديوان عام محافظة بني سويف

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير قرية ميت الليث هاشم بمركز المحلة الكبرى

انتشال جثة غريق

المنيا .. انتشال جــ.ـثة شاب من البحر اليوسفي في سمالوط

بالصور

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد