عالية المهدي: لدينا مسؤولية اقتصادية ثقيلة ونحتاج نمو سريع

قالت الدكتورة عالية أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن لدينا مسؤوليه اقتصاديه ثقيله ونحتاج نمو السريع، مضيفة أن لابد ان يكون هناك تناغم بين وزاره المجموعه الاقتصاديه والبنك المركزي.

واضافت الدكتورة عالية أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن نوفمبر القادم انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، متابعة أن

وتابعت الدكتورة عالية أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن كنت اتمنى ان يكون هناك نائب رئيس الوزراء للوزارات الانتاجية " زراعة سياحة صناعة"، مشيرة إلى أن لابد من مراجعه سياستنا المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية.