قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«فرايبورج» يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا بعد مواجهة ماراثونية أمام «هيرتا برلين»
46 ألف مُشجّع يُدعّمون الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
ترقب حذر للقمة السابعة .. نتنياهو يحمل معلومات استخباراتية بشأن إيران إلى ترامب
شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة
60 مليون جنيه.. «الشريعي» يكشف مفاوضات سيد عبدالحفيظ لضم مصطفى شكشك
وليد سليمان: معايشة ألمانيا أكدت قوة منظومة التدريب بالنادي الأهلي
لا أسلحة نووية أو صواريخ .. ترامب يُصعّد لهجته تجاه إيران: ترغب في إبرام اتفاق
«كهربا» لن يستمر بعد الموسم .. وإنبي يوضح خطة التعاقد معه
الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء
كندا تُندّد بإجراءات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية
«هنعمل اللي اتحاد الكرة يقول عليه».. «البطاوي» يكشف موقف سيراميكا من تأجيل مباراة الزمالك
عبدالله السعيد «حالة مختلفة».. طارق طه يُشيد باحترافيته داخل الملعب ويكشف أسرار نجاح بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قتلته من أجل مكسرات وشوكولاتة| أول تصريحات من أسرة عامل الحلويات ضحية الدهس.. تفاصيل مؤلمة

صورة المجني عليه
صورة المجني عليه
أحمد العيسوي

في واقعة إنسانية موجعة هزّت مشاعر أهالي المنطقة، كشف حسام شعبان، ابن عم المجني عليه، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الشاب الراحل، كاشفًا عن ملابسات الحادث الأليم، وجوانب إنسانية مؤثرة في شخصية الفقيد، الذي رحل وهو يؤدي عمله بأمانة وشرف.

تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث

قال حسام شعبان إن الواقعة بدأت بشكل طبيعي داخل محل الحلويات الذي يعمل به المجني عليه، حيث حضرت إحدى السيدات لشراء بعض الطلبات. وكعادته، تولّى الشاب تجهيز الأوردر بنفسه، دون أي تقصير أو خلاف، مشيرًا إلى أنه كان الشخص المسؤول عن إعداد الطلب وتسليمه للعميلة.

وأوضح أن السيدة تسلّمت الطلبات بعد تجهيزها، إلا أنها غادرت المكان بشكل مفاجئ دون سداد الحساب، مستغلة انشغال العاملين. وأضاف: «هو كان مؤتمن على فلوس الناس، ولما شافها بتمشي بالعربية من غير ما تدفع، جري وراها عشان يحافظ على حق الشغل».

مطاردة انتهت بمأساة

وتابع ابن العم أن المجني عليه حاول إيقاف السيدة، فتشبّث بباب السيارة أثناء تحركها، إلا أنها لم تتوقف، بل استمرت في السير، ما أدى إلى سقوطه ودهسه بشكل مأساوي. وأشار إلى أن الواقعة حدثت بعد آخر لقاء جمعه بالمجني عليه بنحو ساعة واحدة فقط، حيث كانا يعملان معًا لدى نفس صاحب العمل، أحدهما بالمحل والآخر بالمخزن.

وأكد أن ما حدث كان صدمة قاسية لم يتوقعها أحد، خاصة أن الشاب لم يكن يسعى سوى لأداء واجبه والحفاظ على الأمانة التي أوكلت إليه.

محبوب من الجميع بلا استثناء

وأشار حسام شعبان إلى أن المجني عليه كان يتمتع بسيرة طيبة وسمعة حسنة بين الجميع، سواء في عمله أو بين معارفه وأصدقائه. وقال: «مفيش حد كان زعلان منه، ولا حد شال منه حاجة، كان دايمًا طيب، يخدم أي حد في أي وقت».

وأضاف أن هذه الصفات الإنسانية النبيلة جعلت خبر وفاته صادمًا ومؤلمًا لكل من عرفه، حيث خيّم الحزن على زملائه وأهالي المنطقة فور انتشار الخبر.

ابن بار وحلم لم يكتمل

وتطرق ابن العم إلى الجوانب العائلية في حياة الفقيد، مؤكدًا أنه كان سندًا حقيقيًا لأسرته، وبارًا بوالديه، يتولى شؤون البيت ويحرص على راحة والدته ووالده. كما أشار إلى أنه كان يستعد للزواج، بعدما أنهى تشطيب شقته، وبدأ في تجهيز شقيقته، واضعًا أحلامه العائلية نصب عينيه.

 

واختتم حسام شعبان حديثه بالدعاء لابن عمه، قائلًا: «ربنا يرحمه ويغفر له، ويجعل مثواه الجنة، ويحتسبه من الشهداء عنده بإذن الله». لتظل قصة هذا الشاب مثالًا مؤلمًا للأمانة والإخلاص في العمل، ونموذجًا إنسانيًا ترك أثرًا عميقًا في قلوب كل من عرفه، ورحل قبل أن يحقق أحلامه، لكنه كسب محبة الناس ودعاءهم.

صدى البلد الحلويات الحادث الإنسانية العاملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

المستشار محمود حلمي الشريف

وزير العدل الجديد.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

ترشيحاتنا

رئيس نادي سموحة يستقبل بطلات الرمح ويحثهن على التألق دوليًا

رئيس نادي سموحة يستقبل بطلات الرمح ويحثهن على التألق دوليًا

دوري الطائرة

فوز الأهلي والزمالك .. نتائج مباريات نصف نهائي دوري الطائرة

رامي ربيعه

في غياب رامي ربيعة .. فوز العين على سترة بدوري أبطال الخليج

بالصور

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد