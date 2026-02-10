الغمري: تصنيف الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان كتنظيمات إرهابية يعكس بداية مرحلة جديدة من التضييق علىها

أكد حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، أن تصنيف الإدارة الأمريكية لثلاثة فروع من جماعة الإخوان كتنظيمات إرهابية يعكس بداية مرحلة جديدة من التضييق على الجماعة، بعد سنوات من اعتمادها على الوجود في الغرب لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية والحصول على دعم غير مباشر.

وقال حسام الغمري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن هذه الخطوات تشير إلى اتساع دائرة الملاحقة، في ظل تزايد القناعة الغربية بخطورة الشبكات المرتبطة بالجماعة وأنشطتها المغطاة بالشعارات الحقوقية والخيرية.

وتابع الإعلامي والباحث السياسي، أن دعوى المدعي العام لولاية تكساس لحظر منظمة «كير» تأتي في هذا السياق لمنعها من العمل داخل الولاية.