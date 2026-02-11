خبير عسكري : الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على إيران لتنازلها عن برنامجها النووي

أكد اللواء ممدوح الإمام، الخبير البحري والعسكري، أن الرئيس الأمريكي ترامب يعتمد على المنطق الاقتصادي والضغط المباشر في التعامل مع الملفات الدولية، بما في ذلك الملف الإيراني، مع احتمال ممارسة ضغوط لإجباره على تقديم تنازلات حول برنامجه الصاروخي والنووي، مع منح إسرائيل مساحة أكبر للتحرك.

وقال ممدوح الإمام، خلال تصربحات لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، خصوصًا القوة الجوية والبحرية، يمتلك القدرة الكاملة على ردع إيران دون الحاجة لتدخل بري مباشر.

وتابع الخبير البحري والعسكري، أن الضربة الأمريكية ستكون جوية ومؤثرة، وأن الغزو البري لإيران غير متوقع، فيما تبقى الإدارة الأمريكية مستعدة لأي سيناريو