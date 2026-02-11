حي جنوب الغردقة: خطة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الخدمات

تابع اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، ميدانياً مساء اليوم الثلاثاء أعمال صيانة واستبدال الكشافات غير المضيئة بأعمدة الإنارة بمنطقة مبارك "5"، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالمتابعة الدورية لمكونات أعمدة الإنارة بنطاق الأحياء، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، لضمان سلامتها الإنشائية والكهربائية وعدم وجود أعطال تؤثر على كفاءة التشغيل أو تمثل خطورة على المارة ومستخدمي الطريق.

وجاءت المتابعة خلال إشراف رئيس الحي على أعمال الفنيين والمهندسين بقسم الكهرباء بالمدينة، حيث تم تنفيذ أعمال صيانة للكشافات الضعيفة واستبدال الكشافات غير المضيئة، ضمن خطة الحي لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار أعمال الصيانة لحين الانتهاء الكامل من إصلاح جميع الأعطال وإضاءة كافة الأعمدة داخل نطاق الحي، مشدداً على ضرورة فحص البنية التحتية ومراجعة جميع الأسلاك والوصلات الكهربائية، والتأكد من عزلها وتأمينها ضد المخاطر، مع إحكام الشدات الكهربائية وإجراء صيانة دورية للوصلات بما يضمن استمرارية التيار الكهربائي ومنع الأعطال المفاجئة.

كما أوضح أن الفنيين بقسم الكهرباء يواصلون استبدال الكشافات غير المضيئة بأخرى جديدة عالية الجودة، إلى جانب صيانة الكشافات الضعيفة، بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنارة العامة وضمان سلامة المكونات الكهربائية المستخدمة.

ودعا رئيس الحي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أعطال تتعلق بالإنارة العامة من خلال الرسائل الخاصة بالصفحة الرسمية للحي، مؤكداً استمرار الحملات الميدانية لمتابعة أعمال الصيانة وفق خطة العمل المعتمدة وحرصاً على توفير بيئة آمنة للمواطنين.