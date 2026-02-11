الوحدة المحلية بالغردقة تنفذ حملة تفتيشية مكثفة على المحلات والمطاعم بحي جنوب

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدد (6) من المحلات العامة والمطاعم والكافيهات بحي جنوب، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وتأتي الحملة ضمن خطة المدينة لتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء.

وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير عدد (6) إنذارات لعدد من المنشآت، تنوعت أسبابها بين عدم وجود رخصة نشاط، وعدم استخراج رخصة إشغال، وعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية، إلى جانب مخالفات تتعلق باشتراطات سلامة الغذاء. كما تم إعدام كمية من المنتجات الغذائية بأحد المنشآت لتغير خواصها الغذائية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشملت الإجراءات التنبيه على أصحاب المحلات والمطاعم بضرورة الالتزام بعدم استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة قابلة للتحلل، مع التأكيد على أن مخالفة التعليمات ستعرض المخالفين للإجراءات القانونية المقررة. كما تم توجيه عدد من أصحاب الأنشطة بسرعة التوجه إلى الحي لإنهاء إجراءات السجل البيئي واستخراج التراخيص اللازمة ورخص الإشغال.

ونُفذت الحملة من خلال لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة، وإدارة تراخيص المحلات والسلامة والصحة المهنية بحي جنوب، إلى جانب هيئة سلامة الغذاء، وذلك تحت إشراف المشرف العام على اللجان مدير إدارة البيئة بالمدينة.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار الحملات التفتيشية بكافة أحياء المدينة، في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق ورفع مستوى الخدمات والحفاظ على الصحة العامة.