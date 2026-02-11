قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
ميسي يرفع القيمة إلى 1.45 مليار دولار.. إنتر ميامي يتحول من مشروع طموح إلى إمبراطورية تجارية تتصدر الدوري الأمريكي
رئيس مدينة الغردقة يعقد لقاء المواطنين الدوري ويناقش 10 طلبات مقدمة

ابراهيم جادالله

عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم الأربعاء، لقاء المواطنين الدوري، وناقش 10 طلبات مقدمة من المواطنين، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتواصل المستمر وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والتفاعل معهم لحل المشكلات والرد عليها بما لا يتعارض مع قوانين الدولة.

وخلال اللقاء، حرص رئيس المدينة على الاستماع إلى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على تلبيتها وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، بما يحقق الاستجابة لشكاوى واحتياجات المواطنين في مختلف الملفات الخدمية والإدارية.

واستعرض اللواء ياسر محمد حماية خلال اللقاء الطلبات المقدمة، والتي تنوعت بين تعديل الرسومات الهندسية، وطلبات التصالح، وإزالة التعديات، وطلبات متعلقة بالباكيه، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى، وذلك في ضوء الإجراءات القانونية المتبعة لكل حالة.

حضر اللقاء اللواء أحمد علي، رئيس حي شمال، واللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب، وعدد من مديري الإدارات المختصة، حيث تم بحث كل طلب على حدة، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة، بما يضمن تحقيق الصالح العام وحسن سير العمل داخل المدينة.

وأكدت رئاسة مدينة الغردقة استمرار عقد لقاءات المواطنين بشكل دوري، ضمن خطة المحافظة لتعزيز التواصل المباشر والاستجابة لمطالب المواطنين في إطار القانون.

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

النيابة الإدارية

جلسة نقاشية للتوعية بأهمية الاستثمار اليومي بالنيابة الإدارية.. صور

صورة أرشيفية

أب مكلوم ينعي رحيل أبناءه الثلاثة في حريق شقة بالمحلة: سامحوني أن قصّرت في حقكم

ارشيفية

خلاف على شاحن هاتف ينتهي بجريمة داخل غرفة النوم في 6 أكتوبر

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

