رئيس مدينة الغردقة يعقد لقاء المواطنين الدوري ويناقش 10 طلبات مقدمة

عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم الأربعاء، لقاء المواطنين الدوري، وناقش 10 طلبات مقدمة من المواطنين، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتواصل المستمر وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والتفاعل معهم لحل المشكلات والرد عليها بما لا يتعارض مع قوانين الدولة.

وخلال اللقاء، حرص رئيس المدينة على الاستماع إلى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على تلبيتها وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، بما يحقق الاستجابة لشكاوى واحتياجات المواطنين في مختلف الملفات الخدمية والإدارية.

واستعرض اللواء ياسر محمد حماية خلال اللقاء الطلبات المقدمة، والتي تنوعت بين تعديل الرسومات الهندسية، وطلبات التصالح، وإزالة التعديات، وطلبات متعلقة بالباكيه، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى، وذلك في ضوء الإجراءات القانونية المتبعة لكل حالة.

حضر اللقاء اللواء أحمد علي، رئيس حي شمال، واللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب، وعدد من مديري الإدارات المختصة، حيث تم بحث كل طلب على حدة، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة، بما يضمن تحقيق الصالح العام وحسن سير العمل داخل المدينة.

وأكدت رئاسة مدينة الغردقة استمرار عقد لقاءات المواطنين بشكل دوري، ضمن خطة المحافظة لتعزيز التواصل المباشر والاستجابة لمطالب المواطنين في إطار القانون.