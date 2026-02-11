قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
أبو مازن: القرارات الإسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي
برلمان

عمرو رشاد: نجاح التعديل الوزاري مرهون بنتائج يشعر بها المواطن

المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل وعضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب حماة الوطن
المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل وعضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب حماة الوطن
ماجدة بدوى

أكد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل وعضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب حماة الوطن، أن التعديل الوزاري الذي أُجري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دفع معدلات التنمية، واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والانطلاق بثبات نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وقال رشاد، في تصريح له اليوم، إن تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة تؤكد توجه القيادة السياسية نحو تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، بما يلبّي تطلعات المواطنين ويستجيب لأولوياتهم المعيشية والخدمية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً جادًا وسريعًا في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد، والصحة، والتعليم، وبناء الإنسان، إلى جانب دعم الصناعة والزراعة والسياحة، والتعامل الحاسم مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح أن الحكومة الجديدة مطالبة بخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن التعديل الوزاري جاء في توقيت بالغ الأهمية يستهدف تطوير الأداء وضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي لتسريع وتيرة العمل والتفاعل مع القضايا التي تشغل الرأي العام.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الحكومة تواجه مسؤوليات مضاعفة في ظل مرحلة دقيقة تتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متسارعة، لافتًا إلى أن نجاح التعديل لن يُقاس بتغيير الأسماء، وإنما بمدى القدرة على ترجمة السياسات إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطن اليومية.

وأشار رشاد إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وجرأة، ترتكز على تحقيق الاستقرار المالي، وضبط الأسواق، والسيطرة على معدلات التضخم، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع تشديد الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وفق آليات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أن محاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولي عند تشكيل الحكومة تمثل خريطة طريق واضحة للعمل خلال المرحلة المقبلة، وتشمل: تعزيز الأمن القومي والسياسة الخارجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، وبناء الإنسان والمجتمع.

كما أشاد النائب عمرو رشاد باختيار المهندسة رندة المنشاوي وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن هذا الاختيار يعكس إيمان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور المرأة المصرية وقدرتها على تحمل المسؤولية في المواقع التنفيذية الكبرى.

وأشار إلي أن المنشاوي جديرة بتولي حقيبة الإسكان، وهي من الوزارات الحيوية المرتبطة بملفات التنمية العمرانية والمشروعات القومية، حيث أنها تملك الخبرة والكفاءة اللازمة لهذا المنصب .

وأوضح أن اختيار المنشاوي يعكس رؤية القيادة السياسية في الاستفادة من الطاقات الوطنية دون تمييز، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

