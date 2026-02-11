قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
65 دقيقة | الأهلي يحافظ على تقدمه أمام الإسماعيلي بثنائية نظيفة
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد
موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 قبل رمضان
الدوري الممتاز| إنبي يتعادل مع بيراميدز في بداية الشوط الثاني
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. غدا
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الإعلام الكويتي: القضية الفلسطينية مركزية في المنصات العربية

وزير الإعلام الكويتي:
وزير الإعلام الكويتي:
أ ش أ

أكد وزير الدولة الكويتي لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة، عمر العمر، أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في وجدان الإعلام العربي.

جاء ذلك في كلمة العمر خلال رئاسته للدورة العادية الـ 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي استضافته دولة الكويت اليوم الأربعاء.

وشدد العمر على موقف دولة الكويت الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع استمرار التزام الإعلام الكويتي بمساندة هذه القضية بكل وسائله.

وأشار الوزير الكويتي إلى أن الإعلام اليوم أصبح شريكا رئيسيا في إدارة الأزمات وصناعة الوعي خاصة في ظل التطور المتسارع للإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وما يفرضه ذلك من مسئولية مضاعفة في مواجهة الشائعات وتعزيز المصداقية وتوجيه الخطاب الإعلامي بما يخدم الاستقرار المجتمعي.

ولفت الى أهمية التحول نحو إعلام رقمي حديث قائم على استراتيجيات مبتكرة يدعم التنمية المستدامة ويحافظ على الهوية العربية ويعزز دور الإعلام كمنصة للمعرفة والتأثير الإيجابي مؤكدا سعي الكويت الدائم لمساندة وتشجيع كل جهد يصب في مصلحة الإعلام العربي.

وأكد أن التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل الإعلامي العربي المشترك وبناء خطاب إعلامي مسئول قادر على مواكبة المتغيرات وحماية الوعي العام وخدمة قضايا أمتنا.

وشدد على أهمية مواصلة العمل العربي المشترك لتطوير المنظومة الإعلامية وتأهيل الكوادر وتمكين الطاقات الشابة؛ بما يسهم في الارتقاء بالإعلام العربي وتعزيز حضوره إقليميا ودوليا.

من جهته، أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني - في كلمته - أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا العربية والإسلامية المركزية، التي تتمحور كل جهودنا الإعلامية والإنسانية والسياسية لخدمتها والدفاع عنها، وإبراز حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، ومحاربة ما لحق بها من ازدواجية وتضليل ومحاولات إخفاء الصورة الإنسانية لهذه القضية؛ ما يجعل مسئولية الإعلام العربي كبيرة ومستمرة في الدفاع عن الحق وحمل لواء الحقيقة والتصدي لكل ما من شأنه تزييف الواقع أو حرف البوصلة أو استهداف العقول، لتبقى فلسطين، قضيةً وأرضا وحقوقا وشعبا،هي صوت العدالة العالمية، ويبقى حل القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل ودائم هو أساس تحقيق الأمن والسلم الإقليميين، ونصرة لحقوق الشعوب الحرة في حياة كريمة، وتحقيقا لمعايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشدد على وقوف الأردن إلى جانب أشقائه العرب مناصرا لكل قضية وداعما لأي جهد ومعززا لكل خطى ومساندا بخبراته ومساهماته وبرامجه لتوجهات الدول العربية الشقيقة في مجال التعاون والتنسيق الإعلامي.

وقال إن الحالة الراهنة التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية تفرض علينا تكاتفا أكبر في الجهد وتقاربا أكثر في الرؤية وتوافقا أقرب على الخطوات وتسريعا لوتيرة العمل والتعاون الإعلامي العربي المشترك.

فيما أشار رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقي، بليغ أبو كلل، في كلمته بأن الإعلام لم يعد مجرد منصات للبث بل أصبح ميدانا لحماية الوعي وصيانة الحقيقة ورافعة لتثبيت الحقوق وصون الاستقرار.

وأضاف أبو كلل أن الدفاع عن الحقيقة يقتضي حماية سيادتنا الرقمية في الفضاء السيبراني لنكون فاعلين بمحتوى يحفظ هويتنا ويصون أمننا ويعزز قدرتنا على التأثير الإيجابي في عالم باتت فيه الكلمة والبيانات ومسارات الانتشار جزءا من عناصر القوة الوطنية.

وقدم مقترح دراسة حزمة عمل مشتركة يمكن مناقشتها في المرحلة المقبلة من ضمنها إطلاق مبادرة عربية لمواجهة التضليل وخطاب الكراهية وفق دليل إرشادي مهني مشترك يراعي الخصوصيات الوطنية. 

كما اقترح دعم وتفعيل المسارات والجهود المبذولة من قبل الفريق التفاوضي المعني بالتواصل مع المنصات الكبرى لحماية المحتوى العربي واعتماد برنامج عربي للتدريب وبناء القدرات في التحقق الرقمي والتحليل الجنائي للمحتوى يرفع جاهزية مؤسساتنا الإعلامية.

من جهته، قال مساعد وزير الإعلام السعودي، الدكتور عبدالله المغلوث، في كلمته، إن هذا الاجتماع يناقش 12 بندا ضمن جدول الأعمال يتصدرها موضوع القضية الفلسطينية مع التأكيد على أهمية مناصرتها بكل أبعادها السياسية والإنسانية والحقوقية وتكثيف تغطيتها في وسائل الإعلام العربية والتركيز على مركزية هذه القضية بالنسبة لأمتنا العربية وعلى أن القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية.

وواصل قائلا "نناقش خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج لتقديم الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية والتصدي للتطرف والإرهاب وإبراز القامات والشخصيات العربية بصورة جماعية من خلال التبادل الإخباري والبرامجي مع الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المؤثرة".

وأضاف "نستعرض الجهود المبذولة في مجالات الإعلام الإلكتروني ودور الإعلام العربي في مواجهة ظاهرة الإرهاب وما تحقق من منجزات عبر تنفيذ برنامج الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والخطة الموحدة للتعاطي مع القضايا الإعلامية".

من جهته، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني - في كلمته - "إن الإعلام أصبح ركيزة في معركة الوعي وشريكا أصيلا في حماية الهوية العربية وترسيخ الاستقرار مجددا الإلتزام الكامل في العمل العربي المشترك لتطوير استراتيجيات عربية موحدة في مواجهة الحملات الممنهجة التي تستهدف دولنا وأمننا واستقرارنا".

وأكد أن "دولة الكويت دائما ما تؤكد دورها الريادي في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز مسارات التنسيق الإعلامي المسئول".

جدير بالذكر أن الكويت استضافت يوم أمس أعمال الدورة الـ 104 للجنة الدائمة للإعلام العربي تحضيرا لانعقاد الدورة الـ 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد اليوم.

وزير الدولة الكويتي الاتصالات المعلومات القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

ترشيحاتنا

نتنياهو يوقع على الانضمام إلى مجلس السلام الخاص بغزة

نتنياهو يوقع على الانضمام إلى مجلس السلام الخاص بغزة

أرشيفية

قبل القمة المصيرية في البيت الأبيض.. واشنطن تحذر مواطنيها: غادروا إيران فورا

خلال اللقاء

وزير الخارجية يلتقي نوابه ويؤكد تكامل الأدوار لدعم أولويات السياسة الخارجية المصرية

بالصور

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد