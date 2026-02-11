وزير الإعلام الكويتي: القضية الفلسطينية مركزية في المنصات العربية

أكد وزير الدولة الكويتي لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة، عمر العمر، أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في وجدان الإعلام العربي.

جاء ذلك في كلمة العمر خلال رئاسته للدورة العادية الـ 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي استضافته دولة الكويت اليوم الأربعاء.

وشدد العمر على موقف دولة الكويت الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع استمرار التزام الإعلام الكويتي بمساندة هذه القضية بكل وسائله.

وأشار الوزير الكويتي إلى أن الإعلام اليوم أصبح شريكا رئيسيا في إدارة الأزمات وصناعة الوعي خاصة في ظل التطور المتسارع للإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وما يفرضه ذلك من مسئولية مضاعفة في مواجهة الشائعات وتعزيز المصداقية وتوجيه الخطاب الإعلامي بما يخدم الاستقرار المجتمعي.

ولفت الى أهمية التحول نحو إعلام رقمي حديث قائم على استراتيجيات مبتكرة يدعم التنمية المستدامة ويحافظ على الهوية العربية ويعزز دور الإعلام كمنصة للمعرفة والتأثير الإيجابي مؤكدا سعي الكويت الدائم لمساندة وتشجيع كل جهد يصب في مصلحة الإعلام العربي.

وأكد أن التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل الإعلامي العربي المشترك وبناء خطاب إعلامي مسئول قادر على مواكبة المتغيرات وحماية الوعي العام وخدمة قضايا أمتنا.

وشدد على أهمية مواصلة العمل العربي المشترك لتطوير المنظومة الإعلامية وتأهيل الكوادر وتمكين الطاقات الشابة؛ بما يسهم في الارتقاء بالإعلام العربي وتعزيز حضوره إقليميا ودوليا.

من جهته، أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني - في كلمته - أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا العربية والإسلامية المركزية، التي تتمحور كل جهودنا الإعلامية والإنسانية والسياسية لخدمتها والدفاع عنها، وإبراز حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، ومحاربة ما لحق بها من ازدواجية وتضليل ومحاولات إخفاء الصورة الإنسانية لهذه القضية؛ ما يجعل مسئولية الإعلام العربي كبيرة ومستمرة في الدفاع عن الحق وحمل لواء الحقيقة والتصدي لكل ما من شأنه تزييف الواقع أو حرف البوصلة أو استهداف العقول، لتبقى فلسطين، قضيةً وأرضا وحقوقا وشعبا،هي صوت العدالة العالمية، ويبقى حل القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل ودائم هو أساس تحقيق الأمن والسلم الإقليميين، ونصرة لحقوق الشعوب الحرة في حياة كريمة، وتحقيقا لمعايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشدد على وقوف الأردن إلى جانب أشقائه العرب مناصرا لكل قضية وداعما لأي جهد ومعززا لكل خطى ومساندا بخبراته ومساهماته وبرامجه لتوجهات الدول العربية الشقيقة في مجال التعاون والتنسيق الإعلامي.

وقال إن الحالة الراهنة التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية تفرض علينا تكاتفا أكبر في الجهد وتقاربا أكثر في الرؤية وتوافقا أقرب على الخطوات وتسريعا لوتيرة العمل والتعاون الإعلامي العربي المشترك.

فيما أشار رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقي، بليغ أبو كلل، في كلمته بأن الإعلام لم يعد مجرد منصات للبث بل أصبح ميدانا لحماية الوعي وصيانة الحقيقة ورافعة لتثبيت الحقوق وصون الاستقرار.

وأضاف أبو كلل أن الدفاع عن الحقيقة يقتضي حماية سيادتنا الرقمية في الفضاء السيبراني لنكون فاعلين بمحتوى يحفظ هويتنا ويصون أمننا ويعزز قدرتنا على التأثير الإيجابي في عالم باتت فيه الكلمة والبيانات ومسارات الانتشار جزءا من عناصر القوة الوطنية.

وقدم مقترح دراسة حزمة عمل مشتركة يمكن مناقشتها في المرحلة المقبلة من ضمنها إطلاق مبادرة عربية لمواجهة التضليل وخطاب الكراهية وفق دليل إرشادي مهني مشترك يراعي الخصوصيات الوطنية.

كما اقترح دعم وتفعيل المسارات والجهود المبذولة من قبل الفريق التفاوضي المعني بالتواصل مع المنصات الكبرى لحماية المحتوى العربي واعتماد برنامج عربي للتدريب وبناء القدرات في التحقق الرقمي والتحليل الجنائي للمحتوى يرفع جاهزية مؤسساتنا الإعلامية.

من جهته، قال مساعد وزير الإعلام السعودي، الدكتور عبدالله المغلوث، في كلمته، إن هذا الاجتماع يناقش 12 بندا ضمن جدول الأعمال يتصدرها موضوع القضية الفلسطينية مع التأكيد على أهمية مناصرتها بكل أبعادها السياسية والإنسانية والحقوقية وتكثيف تغطيتها في وسائل الإعلام العربية والتركيز على مركزية هذه القضية بالنسبة لأمتنا العربية وعلى أن القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية.

وواصل قائلا "نناقش خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج لتقديم الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية والتصدي للتطرف والإرهاب وإبراز القامات والشخصيات العربية بصورة جماعية من خلال التبادل الإخباري والبرامجي مع الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المؤثرة".

وأضاف "نستعرض الجهود المبذولة في مجالات الإعلام الإلكتروني ودور الإعلام العربي في مواجهة ظاهرة الإرهاب وما تحقق من منجزات عبر تنفيذ برنامج الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والخطة الموحدة للتعاطي مع القضايا الإعلامية".

من جهته، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني - في كلمته - "إن الإعلام أصبح ركيزة في معركة الوعي وشريكا أصيلا في حماية الهوية العربية وترسيخ الاستقرار مجددا الإلتزام الكامل في العمل العربي المشترك لتطوير استراتيجيات عربية موحدة في مواجهة الحملات الممنهجة التي تستهدف دولنا وأمننا واستقرارنا".

وأكد أن "دولة الكويت دائما ما تؤكد دورها الريادي في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز مسارات التنسيق الإعلامي المسئول".

جدير بالذكر أن الكويت استضافت يوم أمس أعمال الدورة الـ 104 للجنة الدائمة للإعلام العربي تحضيرا لانعقاد الدورة الـ 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد اليوم.