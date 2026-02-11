قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتباك بالأيدي بين النواب في البرلمان التركي لمنع وزيرين جديدين من أداء اليمين.. صور
100 مليار يورو على المحك.. صراع باريس وبرلين يهدد مستقبل المقاتلة الأوروبية
القبض على رجل ونجله تعديا على منزل شقيقه في الدقهلية بسلاح أبيض
هاني حنا يبدأ مهامه برسائل حاسمة: شراكة كاملة مع البرلمان.. ومواجهة الشائعات بالشفافية
التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اللواء سمير فرج يهنئ الفريق أشرف سالم بعد تعيينه وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي

اللواء سمير فرج يعنئ الفريق أشرف سالم بعد تعيينه وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
اللواء سمير فرج يعنئ الفريق أشرف سالم بعد تعيينه وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي

هنأ اللواء سمير فرج، الفريق أشرف سالم بعد تعيينه وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، خلفًا للفريق عبد المجيد صقر.


وقال سمير فرج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الف مبروك للسيد الفريق اشرف سالم زاهر  لتعيينه وزيرا للدفاع القائد العام للقوات المسلحه المصريه وافتخر أنني تسلمت من سيادته  درع الاكاديمية العسكرية منذ عده اسابيع وانا أحاضر طلبه الكليات. ٢٥٠٠ طالب. كل التمنيات لسيادته بالنجاح وهو يقود القوات  المسلحه المصريه في توقيت عصيب من تاريخ مصر".


وقد أدى الفريق أشرف سالم زاهر، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرًا للدفاع والانتاج الحربي، وذلك ضمن الحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي.

وجاءت أسماء الوزراء ونواب الوزراء الذين شملهم التعديل الوزاري على النحو التالي:

- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية
- خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة
- كامل الوزير وزيرًا للنقل
- منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية والبيئة
- بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
- محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية  خلفا لدكتور حسن الخطيب 
- عبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفا للدكتور أيمن عاشور 
- راندا علي صالح وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفا للمهندس شريف الشربيني
- رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات خلفا للدكتور عمرو طلعت 
- ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي خلفا للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى
- هاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية خلفا للمستشار محمود فوزي 
- محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل خلفا للمستشار عدنان فنجري
- جيهان زكي وزيرة للثقافة خلفا للدكتور أحمد هنو
- أحمد رستم وزيرًا للتخطيط خلفا للدكتورة رانيا المشاط 
- حسن رداد السيد وزيرًا للعمل خلفا للدكتور حسن الخطيب 
- جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة خلفا للدكتور أشرف صبحي 
- خالد ماهر وزيرًا للصناعة خلفا للفريق كامل الوزير

اللواء سمير فرج الفريق أشرف سالم أشرف سالم وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي للفريق عبد المجيد صقر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

ترشيحاتنا

ارخص شركة تنظيف بالرياض عمالة فلبينية شركة الأوائل كلين

أرخص شركة تنظيف بالرياض عمالة فلبينية شركة الأوائل كلين

الكبد

لازم تشتريه في طلبات رمضان.. مشروب رخيص يعزز صحة الكبد | اكتشفه

جمال شعبان

قلبي بيرفرف ومش قادر أخد نفسي.. جمال شعبان يكشف أسباب وعلاج أشهر مشاكل مضخة الحياة

بالصور

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد