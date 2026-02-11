بعد أزمته الأخيرة.. محمود حجازي: أبويا وأمي مشافوش ابني ولا مرة

علق الفنان محمود حجازي على أزمته الأخيرة، عقب الاتهامات التي يواجهها بشأن بالتعدي على زوجته وفتاة أجنبية.

وقال محمود حجازي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: كفاية كذب، ده أنتوا حتى بتكذبوا في الشهادة العلمية وبتقولوا دكاترة.

وأضاف: مهما عملتوا مش هتنازل عن منع سفر ابني اللي أنا محروم منه، ولحد دلوقتي أبويا وأمي لسه مشفهوش من ساعة ما اتولد وبقى عنده سنة ونص، وبقاله في مصر 5 شهور، كنت ساكت علشان خاطر ابني.

وأتم حجازي: بس دلوقتي خلاص لازم الدنيا كلها تعرف حقيقتكم زي ما ربنا عارفها، ولكل حد بيتكلم عن الموضوع وكأنه عايش معانا وبيأكد اتهامات من غير دليل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لقاؤنا قدام ربنا.



وكان قد علّق الفنان محمود حجازي للمرة الأولى على الاتهامات المتداولة ضده خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن ما يُنشر عنه غير صحيح.

وقال محمود حجازي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": «كل ما يُقال عني كذب، وحسبي الله ونعم الوكيل»، مضيفًا: «إزاي ناس عايزة تهد حد كده؟ ربنا موجود وحقّي هيرجع».

ويأتي تصريح حجازي ردًا على البيان الذي أصدرته فتاة تُعرف إعلاميًا بـ"فتاة النمسا"، والتي اتهمته فيه بالتورط في واقعة محل تحقيق، كما تحدثت عن تعرضها – بحسب قولها – لضغوط وتهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد حجازي، في تعليقه، تمسكه بحقه وثقته في أن الحقيقة ستظهر، مشددًا على أن ما يتعرض له يمثل ظلمًا بحقه.

وتشهد القضية حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تبادل التصريحات بين الطرفين، بينما تستمر الإجراءات القانونية وفقًا لما أُعلن من الجانبين، دون صدور حكم قضائي حتى الآن.