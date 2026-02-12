قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتاح أول مجزر في مصر مطابق للكود العالمي بوحدة بيوجاز لتحويل المخلفات لسماد
محافظ بورسعيد يُكرّم أبطال فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي لحصولهم على كأس أفريقيا |صور
روسيا تتهم النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة والمسيرات
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
الأوقاف تكشف بالدليل على نجاة أبوي النبي ﷺ وعدم تعذيبهم
البحر الأحمر.. التنمية المحلية تتفقد محطة تحلية كوتوناي بحلايب وميناء صيد أبو رماد

أجرت لجنة من وزارة التنمية المحلية صباح اليوم جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمدينتي حلايب وأبو رماد لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف الحالي للأعمال، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة وزيرة التنمية المحلية، ومتابعة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية بالمناطق الحدودية.

وضمت لجنة التنمية المحلية: محمود فرج والمهندسة إحسان، حيث استهلت جولتها بتفقد محطة مياه كوتوناي لتحلية مياه البحر بمدينة حلايب، ومتابعة استكمال المرحلتين الثانية والثالثة، والمقرر الانتهاء منهما خلال العام الجاري، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى 4500 متر مكعب يوميًا، بما يعزز منظومة مياه الشرب ويلبي احتياجات المواطنين بالمنطقة.

كما توجهت اللجنة إلى قرية أبو رماد لمتابعة الأعمال الجارية بميناء الصيد الجاري تنفيذها على شاطئ القرية، والمقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة، دعمًا لقطاع الصيد وتوفيرًا لفرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمجتمع المحلي.

وكان في استقبال اللجنة سعيد عبد النبي، سكرتير المدينة، حيث تم استعراض معدلات التنفيذ بالمشروعات والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين ويدعم جهود التنمية الشاملة بمحافظة البحر الأحمر.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

