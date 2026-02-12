البحر الأحمر.. التنمية المحلية تتفقد محطة تحلية كوتوناي بحلايب وميناء صيد أبو رماد

أجرت لجنة من وزارة التنمية المحلية صباح اليوم جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمدينتي حلايب وأبو رماد لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف الحالي للأعمال، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة وزيرة التنمية المحلية، ومتابعة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية بالمناطق الحدودية.

وضمت لجنة التنمية المحلية: محمود فرج والمهندسة إحسان، حيث استهلت جولتها بتفقد محطة مياه كوتوناي لتحلية مياه البحر بمدينة حلايب، ومتابعة استكمال المرحلتين الثانية والثالثة، والمقرر الانتهاء منهما خلال العام الجاري، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى 4500 متر مكعب يوميًا، بما يعزز منظومة مياه الشرب ويلبي احتياجات المواطنين بالمنطقة.

كما توجهت اللجنة إلى قرية أبو رماد لمتابعة الأعمال الجارية بميناء الصيد الجاري تنفيذها على شاطئ القرية، والمقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة، دعمًا لقطاع الصيد وتوفيرًا لفرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمجتمع المحلي.

وكان في استقبال اللجنة سعيد عبد النبي، سكرتير المدينة، حيث تم استعراض معدلات التنفيذ بالمشروعات والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين ويدعم جهود التنمية الشاملة بمحافظة البحر الأحمر.