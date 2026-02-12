اليوم.. افتتاح معرض أهلًا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة في بنها

يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، معرض «أهلا رمضان»، في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

التوسع في المعارض

ويأتي ذلك استمرارًا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة معارض «أهلا رمضان» قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافٍ لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة.



وأكد رئيس تجارية القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات لبحث خطة عمل معارض "أهلًا رمضان" لبيع السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن الدولة تهتم حاليا بتوافر السلع مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة لتخفيف عن المواطنين.



وأشار الفيومي إلى أن الغرفة ستناقش تجهيز شوادر ومعارض، في أماكن مختلفة بالمحافظة، لتغطية المحافظة وسهولة وصول المواطنين لتلك المعارض، مع عرض كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون وذلك بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين.