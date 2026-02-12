قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتاح أول مجزر في مصر مطابق للكود العالمي بوحدة بيوجاز لتحويل المخلفات لسماد
محافظ بورسعيد يُكرّم أبطال فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي لحصولهم على كأس أفريقيا |صور
روسيا تتهم النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة والمسيرات
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
الأوقاف تكشف بالدليل على نجاة أبوي النبي ﷺ وعدم تعذيبهم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يشهد قافلة طبية فحصت 830 حالة بالمستشفى العام

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، تنظيم قافلة طبية شاملة بمقر مستشفى سفاجا المركزي، أرسلتها المستشفيات الجامعية بكلية الطب – جامعة قنا، في إطار الدور المجتمعي للمؤسسات الطبية والجامعية، وبتوجيهات الوزير اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بهدف تقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

وجاءت القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، وبالإشراف المباشر من رئيس مدينة سفاجا، حيث استهدفت دعم المنظومة الصحية وتوفير خدمات طبية متخصصة للأهالي في عدد من التخصصات المختلفة.

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على عدد (830) حالة، شملت (155) حالة باطنة، و(150) حالة رمد، و(150) حالة أطفال، و(175) حالة جلدية، و(200) حالة عظام، وسط إقبال من المواطنين على تلقي الخدمات الطبية المقدمة داخل القافلة.

وفي ختام الفعاليات، أكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، أن القوافل الطبية تمثل نموذجًا للتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات التعليمية والطبية، مشيراً إلى حرص الوحدة المحلية على تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنظيم مثل هذه المبادرات، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعكس اهتمام الدولة بوصول الخدمات الطبية إلى مختلف الفئات، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن استمرار تنفيذ القوافل الطبية يأتي ضمن جهود الدولة لدعم الخدمات الصحية بالمحافظة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

عدد أيام رمضان

موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام

تعبيرية

غفّلت المحل في 12 ألف جنيه مكسّرات وهربت | شراء تسالي ينتهي بجريمة بمدينة نصر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

جانب دن ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: سعد بن أبي وقاص نموذج للثبات أمام الابتلاء

د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر

مستشار شيخ الأزهر: نصوص المواريث عدل إلهي وليست حسابات فقط

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

