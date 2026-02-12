رئيس مدينة سفاجا يشهد قافلة طبية فحصت 830 حالة بالمستشفى العام

شهد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، تنظيم قافلة طبية شاملة بمقر مستشفى سفاجا المركزي، أرسلتها المستشفيات الجامعية بكلية الطب – جامعة قنا، في إطار الدور المجتمعي للمؤسسات الطبية والجامعية، وبتوجيهات الوزير اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بهدف تقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

وجاءت القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، وبالإشراف المباشر من رئيس مدينة سفاجا، حيث استهدفت دعم المنظومة الصحية وتوفير خدمات طبية متخصصة للأهالي في عدد من التخصصات المختلفة.

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على عدد (830) حالة، شملت (155) حالة باطنة، و(150) حالة رمد، و(150) حالة أطفال، و(175) حالة جلدية، و(200) حالة عظام، وسط إقبال من المواطنين على تلقي الخدمات الطبية المقدمة داخل القافلة.

وفي ختام الفعاليات، أكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، أن القوافل الطبية تمثل نموذجًا للتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات التعليمية والطبية، مشيراً إلى حرص الوحدة المحلية على تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنظيم مثل هذه المبادرات، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعكس اهتمام الدولة بوصول الخدمات الطبية إلى مختلف الفئات، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن استمرار تنفيذ القوافل الطبية يأتي ضمن جهود الدولة لدعم الخدمات الصحية بالمحافظة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.