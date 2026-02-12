العثور على دولفين نافق بساحل رأس غارب شمال البحر الأحمر.. صور

عثر عدد من المواطنين، اليوم الخميس، على دولفين نافق على أحد شواطئ خليج السويس بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، بعدما قذفته الأمواج إلى الساحل.

وفي إطار توجيهات الجهات المختصة، تم إخطار أجهزة وزارة البيئة ومحميات البحر الأحمر للانتقال إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الواقعة والتأكد من أسباب نفوق الدولفين.

ومن المقرر أن يتوجه فريق بيئي متخصص خلال الساعات المقبلة لإجراء المعاينة المبدئية، وفحص الدولفين النافق، ورفع القياسات اللازمة تمهيدًا لإعداد تقرير رسمي عن الحالة.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو عبر موقع “فيس بوك”، يُظهر نفوق دولفين بمنطقة خليج السويس قبل سواحل رأس غارب شمال البحر الأحمر، وذلك قبل العثور عليه على الشاطئ.

العثور على دولفين نافق بساحل رأس غارب شمال البحر الأحمر

