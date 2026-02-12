قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
رئيس الوزراء يُكرم الوزراء السابقين.. ويؤكد: نستكمل ما تم بناءه
الإفتاء: يحرم اتخاذ التسوّل مهنة يتكسب منها الإنسان
فيديو مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
المستشفيات المصرية تستقبل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح
الكرملين: الجولة القادمة من مُحادثات السلام مع أوكرانيا مُتوقعة قريبًا
تفاصيل أول اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر جلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

" الحرية المصرى": تكليفات الرئيس للحكومة خريطة طريق شاملة لأولويات المرحلة المقبلة

د. ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى
د. ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى
محمد الشعراوي

أكد حزب الحرية المصري برئاسة د. ممدوح محمد محمود، أن التكليفات التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الحكومة الجديدة تمثل إطارا استراتيجيا متكاملا لإدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة، وتعكس إدراكا دقيقا لطبيعة التحديات الراهنة على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، فضلا عن حرص واضح على ترسيخ دعائم الأمن القومي وتعزيز مسارات التنمية الشاملة.

وقال د. ممدوح محمود، رئيس الحزب، ان إعادة التأكيد على محاور التكليف الرئاسى الصادر مع تشكيل الحكومة يحمل دلالات مهمة، مفادها أن المرحلة القادمة تتطلب التزاما كاملا برؤية واضحة الأولويات، تتصدرها قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، وتعظيم الإنتاج، ودعم الطاقة والأمن الغذائى، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان المصرى باعتباره محور التنمية وغايتها.

وأشار رئيس الحزب إلى أن توجيه الرئيس بإعداد خطة تنفيذية لكل وزارة، تتضمن إجراءات محددة، وجداول زمنية واضحة، وآليات تمويل معلنة، يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومى القائم على التخطيط العلمي والانضباط التنفيذى وربط الأداء بالنتائج، بما يعزز من المساءلة ويضمن تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

وأكد د. ممدوح محمود أن منح أولوية واضحة لعمل المجموعة الاقتصادية يعكس وعيا بحساسية المرحلة الاقتصادية، وضرورة التحرك العاجل لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يدعم الاستقرار المالى ويحفز بيئة الاستثمار والإنتاج.

وأوضح رئيس الحزب أن التوجيهات الرئاسية بشأن الارتقاء بمنظومة التعليم، وتعزيز الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير حصولهم على خدمات علاجية لائقة، تعكس انحيازا صريحا للبعد الاجتماعى، وتؤكد أن العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة يمثلان ركيزة أساسية في مسار الدولة نحو التنمية الشاملة.

التكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى حزب الحرية المصري الحكومة الجديدة التنمية الشاملة

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

التحرش الجنسى بالطفل يدمره نفسيا

الإفتاء: التحرش الجنسى بالطفل يدمره نفسيا ويجعله مشوها يحمل العداوة لمن حوله

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

جانب دن ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: سعد بن أبي وقاص نموذج للثبات أمام الابتلاء

بالصور

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

