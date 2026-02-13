سماع الشهود في محاكمة 97 متهما بـ«خلية مدينة نصر».. غدًا

تستمع الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا السبت 14 فبراير 2026، للشهود في محاكمة 97 متهما، لا تهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية رقم 5263 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 14 ديسمبر 2024، المتهمين جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن بعض المتهمين مولوا الإرهاب ووجه للمتهمين من الثالث وحتي الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهم الـ13 اتهام بحيازة سلاح ناري، ووجه للمتهم الـ40 حيازة سلاح ناري، ووجه للمتهم السابع والثمانون تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة.