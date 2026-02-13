محاكمة 60 متهمًا بـ«الهيكل الإداري للإخوان» بالتجمع.. غدًا

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا السبت، 14 فبراير 2026، للشهود في محاكمة 60 متهما بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 13986 لسنة 2024، جنايات التجمع.

تعقد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2013، وحتي 6 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتي الرابع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الخامس عشر إلى الأخير للجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الخامس عشر وحتي الثاني والعشرين اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.