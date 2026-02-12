قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
بعد مقترح ياسر جلال .. عقوبات رادعة تطارد هؤلاء بسبب التصوير دون إذن
ترامب يحذر من تبعات عدم تجاوب طهران مع المطالب الأمريكية والدبلوماسية الدولية
لوكمان يضيف الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في مرمى برشلونة بكأس ملك إسبانيا
ياسمينا عيسى تضمن ميدالية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية
فن وثقافة

رمضان 2026 .. طرح البوستر الرسمي لمسلسل السوق الحرة

بوستر مسلسل السوق الحرة
بوستر مسلسل السوق الحرة
تقى الجيزاوي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “السوق الحرة” البوستر الرسمي للمسلسل ، والذى من المقرر ان يطرح فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

وكان صناع مسلسل "السوق الحرة" قد طرحوا البرومو الرسمي للعمل، الذي كشف عن بعض ملامح شخصية ويزو التي لفتت الانتباه بعدد من الجُمل الكوميدية، أبرزها عبارتها:"اذا أتاك الزمن بمثلي ابقى تعالى كالكسلي  وهي الجملة التي انتشرت سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها الجمهور في صورة كوميدية ساخرة ترتبط بالعديد من المواقف اليومية.

أبطال مسلسل السوق الحرة

مسلسل "السوق الحرة" من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي على، وبطولة محمد ثروت، ويزو، محمد رضوان، محمود الليثي، حسام داعر،  هالة فاخر، ريم رأفت، غادة طلعت، محمد جبر، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور الأحداث في مطار دولي، وتحديداً داخل "السوق الحرة"، حيث تتقاطع حكايات المسافرين العابرين مع يوميات الموظفين المستقرين في إطار كوميدي ساخر.

السوق الحرة ماراثون رمضان ٢٠٢٦ أبطال مسلسل السوق الحرة مسلسلات رمضان ٢٠٢٦

