رمضان 2026 .. طرح البوستر الرسمي لمسلسل السوق الحرة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “السوق الحرة” البوستر الرسمي للمسلسل ، والذى من المقرر ان يطرح فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

وكان صناع مسلسل "السوق الحرة" قد طرحوا البرومو الرسمي للعمل، الذي كشف عن بعض ملامح شخصية ويزو التي لفتت الانتباه بعدد من الجُمل الكوميدية، أبرزها عبارتها:"اذا أتاك الزمن بمثلي ابقى تعالى كالكسلي وهي الجملة التي انتشرت سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها الجمهور في صورة كوميدية ساخرة ترتبط بالعديد من المواقف اليومية.

أبطال مسلسل السوق الحرة

مسلسل "السوق الحرة" من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي على، وبطولة محمد ثروت، ويزو، محمد رضوان، محمود الليثي، حسام داعر، هالة فاخر، ريم رأفت، غادة طلعت، محمد جبر، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور الأحداث في مطار دولي، وتحديداً داخل "السوق الحرة"، حيث تتقاطع حكايات المسافرين العابرين مع يوميات الموظفين المستقرين في إطار كوميدي ساخر.