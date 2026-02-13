قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مالمو للسينما العربية يكرم عبدالله المحيسن

محمد نبيل

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن تكريم المخرج السعودي عبدالله المحيسن ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة للمهرجان، المزمع عقدها في مدينة مالمو السويدية خلال الفترة من 10 إلى 16 أبريل 2026، وذلك تقديرًا لمسيرته السينمائية الرائدة ودوره المؤسس في نشأة السينما السعودية.
 

يُقام التكريم الرسمي خلال حفل افتتاح المهرجان يوم 10 أبريل 2026 بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية من السويد والعالم العربي.
 

كما تتضمن هذه الدورة عرض فيلم المحيسن الوثائقي البارز (اغتيال مدينة)، أحد أبرز أعماله التي تعكس فكره السينمائي واهتمامه العميق بالقضايا العربية وأثرها الإنساني والاجتماعي على المجتمعات.
 

ويعقب عرض الفيلم تنظيم ماستر كلاس خاص مع المخرج عبدالله المحيسن، يناقش فيه تجربته الفنية الممتدة، ورؤيته السينمائية التي تجسدت في أعماله المهمة منذ البدايات الأولى للسينما السعودية وحتى أبرز أفلامه التي شكّلت علامة فارقة في تاريخها.

وفي هذه المناسبة، قال محمد قبلاوي، المؤسس و رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية: "يشرفنا في مهرجان مالمو أن نكرّم أحد أبرز روّاد السينما السعودية والعربية، المخرج الكبير عبدالله المحيسن، الذي لم يكن مجرد صانع أفلام، بل صاحب مشروع سينمائي وإنساني مبكر ساهم في وضع الأسس الأولى للسينما في المملكة. إن عرض فيلمه (اغتيال مدينة) وتقديم ماستر كلاس حول تجربته يمثل فرصة نادرة لجمهور المهرجان لاكتشاف فكر سينمائي عربي أصيل ومؤثر."
 

من جانبه، عبّر المخرج عبدالله المحيسن عن اعتزازه بهذا التكريم قائلاً: "أشعر بالفخر لهذا التكريم من مهرجان مالمو للسينما العربية، الذي أصبح منصة مهمة للحوار الثقافي والسينمائي بين العالم العربي وأوروبا. إن عرض فيلم (اغتيال مدينة) واستعراض تجربتي في الماستر كلاس هو فرصة للعودة إلى بدايات السينما السعودية ومشاركة هذه الرحلة مع جمهور جديد يؤمن بأهمية السينما كذاكرة إنسانية ورسالة حضارية."

ويؤكد مهرجان مالمو للسينما العربية من خلال هذا التكريم التزامه بالاحتفاء بروّاد السينما العربية، وتسليط الضوء على التجارب المؤسسة التي ساهمت في بناء تاريخ السينما في المنطقة وتعزيز حضورها عالميًا.

