عاجل
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
هل يشارك محمد صلاح أمام برايتون غدا| مدرب ليفربول يجيب
مسيرات روسية تخترق أجواء كييف.. وتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الأوكرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بالايس كريم.. أسماء جلال تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

ميرنا محمود

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها وجمهورها أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وخطفت أسماء جلال   الأنظار بإطلالة  جذابة  صيفية لافته ،ومن الناحية الجمالية وضعت أسماء جلال ميكب هادي يتناسب مع إطلالتها الجذابة.

كشفت الفنانة أسماء جلال، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، عن تفاصيل أعمالها الفنية القادمة، مؤكدة أنها تعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، وتستعد لتقديم مفاجآت جديدة للجمهور.

وأعلنت أسماء جلال عن مشاركتها في فيلم «4 عرفي»، الذي يجمعها بالنجم أحمد فهمي، مشيرة إلى أن العمل من المقرر طرحه قريبًا، ويمثل تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة لها.

وأكدت أسماء جلال أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، سواء على مستوى القصة أو الشخصيات، معربة عن حماسها الشديد للتعاون مع أحمد فهمي وفريق العمل، ومتمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند عرضه.

يُذكر أن أسماء جلال حققت نجاحًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية المتنوعة، ما جعلها واحدة من أبرز نجمات جيلها.

تشارك أسماء جلال حاليًا في فيلم «إن غاب القط» المعروض في السينمات بجميع دور العرض.

اسماء جلال صور اسماء جلال اعمال اسماء جلال اطلالات اسماء جلال

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

زينة رمضان

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة.. احذرها

صورة أرشيفية

تحرير 57 محضر مخالفات ضد أصحاب المخابز بالغربية

السيدة

الداخلية تكشف حقيقة تواطؤ ضابط شرطة مع رجل شهر بزوجته

المشاجرة

خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة القليوبية

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

