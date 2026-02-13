قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمضان 2026.. سلوي عثمان: شخصيتي في كلهم بيحبوا مودي مختلفة عن أدواري السابقةl خاص
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
رئيس حي جنوب الغردقة ينفذ إزالة فورية لبناء مخالف بتقسيم المطار بالكوثر

ابراهيم جادالله

نفذ اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، إزالة فورية لبناء مخالف بدون ترخيص بأحد العقارات بتقسيم المطار بمنطقة الكوثر، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء وفرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وجاءت الإزالة بتكليف قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية، وبالاشتراك مع شرطة المرافق، حيث تم تنفيذ قرار إزالة فورية لمبنى مخالف مقام على نسبة الفراغات بالدور الأرضي وغير مدرج بالرخصة أو الرسومات الهندسية المعتمدة، فضلًا عن زيادة نسبة المباني وإنشاء باب حديدي على مساحة 60 مترًا مربعًا بالمخالفة للاشتراطات.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، مع إلزام المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه طبقًا للقانون والرسومات المعتمدة.

وشدد اللواء أحمد جبر على استمرار المتابعة الميدانية الدورية على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف في مهدها، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تعديات تضر بالمخطط العمراني للمدينة أو تمس حقوق الدولة.

