رئيس حي جنوب الغردقة ينفذ إزالة فورية لبناء مخالف بتقسيم المطار بالكوثر

نفذ اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، إزالة فورية لبناء مخالف بدون ترخيص بأحد العقارات بتقسيم المطار بمنطقة الكوثر، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء وفرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وجاءت الإزالة بتكليف قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية، وبالاشتراك مع شرطة المرافق، حيث تم تنفيذ قرار إزالة فورية لمبنى مخالف مقام على نسبة الفراغات بالدور الأرضي وغير مدرج بالرخصة أو الرسومات الهندسية المعتمدة، فضلًا عن زيادة نسبة المباني وإنشاء باب حديدي على مساحة 60 مترًا مربعًا بالمخالفة للاشتراطات.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، مع إلزام المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه طبقًا للقانون والرسومات المعتمدة.

وشدد اللواء أحمد جبر على استمرار المتابعة الميدانية الدورية على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف في مهدها، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تعديات تضر بالمخطط العمراني للمدينة أو تمس حقوق الدولة.