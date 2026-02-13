قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان 2026.. سلوي عثمان: شخصيتي في كلهم بيحبوا مودي مختلفة عن أدواري السابقةl خاص
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس حي جنوب الغردقة يلتقي المواطنين لبحث شكواهم وحل مشاكلهم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استقبل اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، عددًا من المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي لبحث شكواهم ومطالبهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة شكاوى وطلبات المواطنين من خلال عقد لقاءات دورية وبصفة مستمرة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، وبحضور المختصين من الإدارات المعنية.

وأكد رئيس الحي أنه التقى اليوم عدد (9) مواطنين ممن لديهم شكاوى وطلبات، حيث تنوعت الشكاوى بين عدد من الإدارات المختلفة، شملت تراخيص المحلات، ومخالفات المباني، والتعديات، وملفات التصالح، وغيرها من الموضوعات.

وأوضح اللواء أحمد جبر أن خدمة المواطن تمثل أولوية قصوى، وأن الحي يسخر كافة إمكاناته وإداراته للتعامل مع مشكلات المواطنين، مشيرًا إلى أن لقاء المواطنين يُعقد بشكل أسبوعي للاستماع المباشر للشكاوى، والاستجابة السريعة للمطالب، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في حدود اللوائح والقانون.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس حي جنوب الغردقة أن الحي يسعى دائمًا إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بسرعة ودقة الرد على الشكاوى، سواء من خلال لقاء المواطنين، أو شكاوى مجلس الوزراء، أو الشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية للحي.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة غادة فوزي، رئيس قسم خدمة المواطنين، أن اللقاء لم يقتصر على الاستماع فقط، بل أصدر رئيس الحي توجيهات فورية لمديري الإدارات المعنية (الإشغالات، الطرق، والبيئة) بالنزول الميداني ومعاينة عدد من المشكلات التي طرحها المواطنون على أرض الواقع، مع إعداد تقرير فني بشأنها خلال 24 ساعة تمهيدًا للبدء في حلها.

الغردقة حى جنوب مديمة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

زينة رمضان

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة.. احذرها

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تحرير 57 محضر مخالفات ضد أصحاب المخابز بالغربية

السيدة

الداخلية تكشف حقيقة تواطؤ ضابط شرطة مع رجل شهر بزوجته

المشاجرة

خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة القليوبية

بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد