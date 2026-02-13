رئيس حي جنوب الغردقة يلتقي المواطنين لبحث شكواهم وحل مشاكلهم

استقبل اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، عددًا من المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي لبحث شكواهم ومطالبهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة شكاوى وطلبات المواطنين من خلال عقد لقاءات دورية وبصفة مستمرة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، وبحضور المختصين من الإدارات المعنية.

وأكد رئيس الحي أنه التقى اليوم عدد (9) مواطنين ممن لديهم شكاوى وطلبات، حيث تنوعت الشكاوى بين عدد من الإدارات المختلفة، شملت تراخيص المحلات، ومخالفات المباني، والتعديات، وملفات التصالح، وغيرها من الموضوعات.

وأوضح اللواء أحمد جبر أن خدمة المواطن تمثل أولوية قصوى، وأن الحي يسخر كافة إمكاناته وإداراته للتعامل مع مشكلات المواطنين، مشيرًا إلى أن لقاء المواطنين يُعقد بشكل أسبوعي للاستماع المباشر للشكاوى، والاستجابة السريعة للمطالب، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في حدود اللوائح والقانون.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس حي جنوب الغردقة أن الحي يسعى دائمًا إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بسرعة ودقة الرد على الشكاوى، سواء من خلال لقاء المواطنين، أو شكاوى مجلس الوزراء، أو الشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية للحي.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة غادة فوزي، رئيس قسم خدمة المواطنين، أن اللقاء لم يقتصر على الاستماع فقط، بل أصدر رئيس الحي توجيهات فورية لمديري الإدارات المعنية (الإشغالات، الطرق، والبيئة) بالنزول الميداني ومعاينة عدد من المشكلات التي طرحها المواطنون على أرض الواقع، مع إعداد تقرير فني بشأنها خلال 24 ساعة تمهيدًا للبدء في حلها.