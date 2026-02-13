مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة سياحية اليوم من عدة دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 18 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول أوروبية، وذلك ضمن إجمالي 157 رحلة تصل إلى المطار على مدار الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضي وحتى اليوم.

وفي إطار توجيهات الجهات المختصة، تواصل سلطات المطار تنفيذ إجراءات استقبال الوفود السياحية، مع تسهيل إجراءات الدخول للسائحين القادمين من مختلف الجنسيات، إلى جانب تطبيق جميع التدابير الأمنية والاحترازية المتبعة بالمطارات المصرية، لضمان سلامة وراحة الزائرين قبل انتقالهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

ووفقًا لجداول التشغيل، تتنوع رحلات اليوم بواقع 11 رحلة قادمة من ألمانيا، و4 رحلات من التشيك، ورحلة واحدة من كل من هولندا والنمسا وإيطاليا، بما يعكس تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى المدينة.

يُذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل خلال الأسبوع الجاري، الممتد من السبت حتى الجمعة، 157 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم، من بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى.