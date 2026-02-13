قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان 2026.. سلوي عثمان: شخصيتي في كلهم بيحبوا مودي مختلفة عن أدواري السابقةl خاص
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة سياحية اليوم من عدة دول أوروبية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 18 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول أوروبية، وذلك ضمن إجمالي 157 رحلة تصل إلى المطار على مدار الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضي وحتى اليوم.

وفي إطار توجيهات الجهات المختصة، تواصل سلطات المطار تنفيذ إجراءات استقبال الوفود السياحية، مع تسهيل إجراءات الدخول للسائحين القادمين من مختلف الجنسيات، إلى جانب تطبيق جميع التدابير الأمنية والاحترازية المتبعة بالمطارات المصرية، لضمان سلامة وراحة الزائرين قبل انتقالهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

ووفقًا لجداول التشغيل، تتنوع رحلات اليوم بواقع 11 رحلة قادمة من ألمانيا، و4 رحلات من التشيك، ورحلة واحدة من كل من هولندا والنمسا وإيطاليا، بما يعكس تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى المدينة.

يُذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل خلال الأسبوع الجاري، الممتد من السبت حتى الجمعة، 157 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم، من بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى.

اخبار البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة البحر الاحمر مطار مرسى علم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

زينة رمضان

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة.. احذرها

ترشيحاتنا

محمد صلاح

ليفربول يضع بديلا.. هل يقترب عهد الملك المصري من النهاية؟

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

الفضاء

بعد 60 عاما من الغموض.. الذكاء الاصطناعي يقترب من كشف موقع مركبة “لونا 9” الضائعة على القمر

بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد