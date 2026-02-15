مطار مرسى علم يستقبل 38 رحلة طيران دولية اليوم ضمن 157 رحلة أسبوعية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 38 رحلة طيران دولية أغلبها قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، وذلك ضمن إجمالي 157 رحلة من المقرر وصولها خلال الأسبوع الجاري بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة. ويأتي ذلك في إطار توجيهات الجهات المعنية بتيسير حركة الوصول وتنشيط السياحة الوافدة، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات التنظيمية والأمنية المتبعة داخل المطار.

وتكثف السلطات المختصة بمطار مرسى علم جهودها لإنهاء إجراءات الوصول في سهولة ويسر، مع توفير سبل الراحة للسائحين فور وصولهم، تمهيدًا لنقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المقرر إقامتهم بها، لقضاء عطلاتهم على شواطئ المدينة التي تعد من أبرز المقاصد السياحية بالبحر الأحمر.

وبحسب جداول تشغيل الرحلات، تتوزع رحلات اليوم بواقع 20 رحلة قادمة من بولندا، و4 رحلات من التشيك، و3 رحلات من ألمانيا، و6 رحلات من إيطاليا، إلى جانب رحلتين من هولندا، ورحلة واحدة من بلجيكا وأخرى من النمسا.

يُذكر أن الرحلات الأسبوعية القادمة إلى مطار مرسى علم تصل من 12 دولة مختلفة حول العالم، من بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، وهو ما يعكس استمرار الإقبال المتزايد من السائحين الأوروبيين على السياحة الشاطئية ومقاصد البحر الأحمر، خاصة مدينة مرسى علم التي تشهد معدلات إشغال مرتفعة خلال الموسم السياحي الحالي.