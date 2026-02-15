قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
مطار مرسى علم يستقبل 38 رحلة طيران دولية اليوم ضمن 157 رحلة أسبوعية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 38 رحلة طيران دولية أغلبها قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، وذلك ضمن إجمالي 157 رحلة من المقرر وصولها خلال الأسبوع الجاري بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة. ويأتي ذلك في إطار توجيهات الجهات المعنية بتيسير حركة الوصول وتنشيط السياحة الوافدة، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات التنظيمية والأمنية المتبعة داخل المطار.

وتكثف السلطات المختصة بمطار مرسى علم جهودها لإنهاء إجراءات الوصول في سهولة ويسر، مع توفير سبل الراحة للسائحين فور وصولهم، تمهيدًا لنقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المقرر إقامتهم بها، لقضاء عطلاتهم على شواطئ المدينة التي تعد من أبرز المقاصد السياحية بالبحر الأحمر.

وبحسب جداول تشغيل الرحلات، تتوزع رحلات اليوم بواقع 20 رحلة قادمة من بولندا، و4 رحلات من التشيك، و3 رحلات من ألمانيا، و6 رحلات من إيطاليا، إلى جانب رحلتين من هولندا، ورحلة واحدة من بلجيكا وأخرى من النمسا.

يُذكر أن الرحلات الأسبوعية القادمة إلى مطار مرسى علم تصل من 12 دولة مختلفة حول العالم، من بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، وهو ما يعكس استمرار الإقبال المتزايد من السائحين الأوروبيين على السياحة الشاطئية ومقاصد البحر الأحمر، خاصة مدينة مرسى علم التي تشهد معدلات إشغال مرتفعة خلال الموسم السياحي الحالي.

